Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasında yeni detaylar ortaya çıktı. "Saldırı önceden planlandı"

İki atışın da doğrudan şoför mahalline ve Ufuk Kıran’ın kafa bölgesine yapılması nedeniyle saldırganların doğrudan öldürme kastıyla hareket ettikleri vurgulandı.

Yüksek hızla seyreden otobüsün şoförsüz kalarak şarampole veya denize yuvarlanma ihtimali nedeniyle, saldırının sadece şoföre değil, araçtaki 39 kişinin tamamına yönelik olduğu değerlendirildi.

Aralarında tutukluların da bulunduğu 5 şüpheli hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından hazırlanan dosya Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.