Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasında yeni detaylar ortaya çıktı. "Saldırı önceden planlandı"
07.11.2026 18:17
Son Güncelleme: 07.11.2026 18:45
Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te yapılan saldırıya ilişkin iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden planlanlandığı belirtildi.
Fenerbahçe takım otobüsüne Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik 5 şüpheli hakkında düzenlenen iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. İddianemede, eylemin önceden planlanarak yapıldığı belirtildi.
Olay gecesine ait dijital verileri ayrıntılı şekilde inceleyen savcılık, şüpheliler Yusuf Ö., Hakan H., Emiral A., Özgür E. ve Özden R. K.'nin iletişim trafiğinin saldırı saatinde (22.18) zirve yaptığını belirledi.
Olay günü evinde olduğunu savunan Yusuf Ö.'nün, saldırı anında takım otobüsüyle aynı konumdaki baz istasyonlarından yoğun şekilde sinyal aldığı ve olay yerine giden patikada ayak izinin bulunduğu tespit edildi.
“EVDEYDİM” SAVUNMASI BAZ KAYITLARIYLA ÇELİŞTİ
İddianamede, şüpheli Yusuf Ö.'ün olay akşamı evinde bulunduğu yönündeki savunmasının baz istasyonu kayıtlarıyla örtüşmediği kaydedildi.
BTK'dan alınan 54 farklı baz istasyonuna ait verilerin incelenmesi sonucunda, Yusuf Ö.'ün saldırıdan önce takım otobüsündeki futbolcu ve teknik ekip personelinin de sinyal aldığı Sürmene Yemişli Mahallesi'ndeki baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi.
Ayrıca olay yerindeki patikada bulunan ayakkabı izinin, şüphelinin ikametinin bulunduğu güzergahla uyumlu olduğu tespit edildi.
SALDIRININ ÖNCEDEN PLANLANDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ
İddianamede, Fenerbahçe futbolcuları ve teknik heyetini taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden planlanarak tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Şüphelilerden Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'nin takım otobüsünün geçişini takip edip gözcülük yaptığı, olay yerindeki Yusuf Ö. ve Özden R. K.'ye bilgi aktardığı belirtildi.
Olay yerine 130 metre mesafedeki Devran Deresi'nde, saldırıda kullanılan 'Superpoze' 12 kalibre av tüfeği ele geçirildi. Yapılan kriminal incelemede, iri saçma taneleri (şevrotin) atan tüfekle otobüse 40 metre mesafeden, etkili menzil içinden ateş edildiği saptandı.
39 KİŞİYE KARŞI TASARLAYARAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
İki atışın da doğrudan şoför mahalline ve Ufuk Kıran’ın kafa bölgesine yapılması nedeniyle saldırganların doğrudan öldürme kastıyla hareket ettikleri vurgulandı.
Yüksek hızla seyreden otobüsün şoförsüz kalarak şarampole veya denize yuvarlanma ihtimali nedeniyle, saldırının sadece şoföre değil, araçtaki 39 kişinin tamamına yönelik olduğu değerlendirildi.
Aralarında tutukluların da bulunduğu 5 şüpheli hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından hazırlanan dosya Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan 53 DE 618 plakalı otobüse, 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük mevkisinde av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran ağır yaralanırken, futbolcular ve teknik heyet büyük tehlike atlatmıştı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 2020 yılında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. 2026 yılında elde edilen yeni deliller doğrultusunda takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma derinleştirilmişti.
İddianamede şüphelilerin eylemi birlikte ve önceden planlayarak gerçekleştirdikleri değerlendirilirken, 12 klasörden oluşan delil dosyasıyla birlikte olayla ilgili mahkeme süreci başladı.