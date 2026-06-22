Ferdi Tayfur'un damadının restoranına operasyon
22.06.2026 10:48
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet A.'nın sahibi olduğu restorana, kadınların getirdiği müşterilere yüksek hesap ödettirildiği iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Muhammet A. dahil 11 şüpheli serbest bırakıldı.
İstanbul'da merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet A.'nın (31) sahibi olduğu restorana "yüksek hesap" operasyonu düzenlendi.
Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi’nde bulunan restoranda meydana geldi.
İddialara göre; Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana getirdiğini ve burada kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.
KAHVE DÜKKANINDA BULUŞUP RESTORANA GÖTÜRMÜŞLER
Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negın A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi.
Kadınların işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü.
Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. (38) ile Ferdi Tayfur’un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet A. gözaltına alındı.
OPERASYONDAN 1 GÜN SONRA KAMERA KAYDI YAPAN CİHAZ SÖKÜLDÜ
Olaydan 1 gün sonra görüntü incelemesi için işletmeye giden ekipler, restorandaki güvenlik kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını ve kabloların söküldüğünü tespit etti.
İşletme çalışanları cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdü. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet A. hakkında "Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan işlem yapıldı.
Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi. Şüphelilerden Muhammet A.'nın 9, Burak A.’nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.
İşletme çalışanlarından Umut E.’nin "Nitelikli dolandırıcılık", Uğur K.’nin "Kasten yaralama", İrem H.’nin ise "Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması" suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.
Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde de, kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluştuğu, bir süre sohbet ettiği ve ardından da birlikte restorana doğru yürüdükleri anlar görülüyor.