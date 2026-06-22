Ferdi Tayfur'un damadının restoranına operasyon

Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi. Şüphelilerden Muhammet A.'nın 9, Burak A.’nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İşletme çalışanlarından Umut E.’nin "Nitelikli dolandırıcılık", Uğur K.’nin "Kasten yaralama", İrem H.’nin ise "Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması" suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.

Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde de, kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluştuğu, bir süre sohbet ettiği ve ardından da birlikte restorana doğru yürüdükleri anlar görülüyor.