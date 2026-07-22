Fethiye Göcek'teki orman yangını kontrol altında

Dün bir diğer yangın Antalya'da çıktı.

Yangın Kepez'e bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahalesi başladı.

Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü.

Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi

Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.

Alevler 17.54 itibarıyla durdurulurken bölgede soğutma çalışması yapıldı.