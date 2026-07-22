Fethiye Göcek'teki orman yangını kontrol altında
22.07.2026 14:13
Son Güncelleme: 23.07.2026 12:39
Fethiye'ye bağlı Göcek'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yurt genelinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te dün başlayan yangın bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Karacabey 200 hektarlık alanın orman yangınından etkilendiğini söyledi.
Alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yeniden başlamıştı.
GÖCEK'TEKİ YANGIN DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLADI
Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor. Bir mahallenin ise tahliye edildiği bildirildi.
Yangında ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü.
VALİ AKBIYIK: YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Yangınına müdahaleler devam ederken, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü açıkladı.
Yangının saat 12.10 sıralarında orman dışı bir alanda çıktığını, daha sonra alevlerin ormanlık alana sıçradığını söyleyen Vali Akbıyık, “Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, jandarma, emniyet, Muğla Büyükşehir Belediyemiz, MUSKİ, Devlet Su İşleri, Sahil Güvenlik ve ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. İl merkezinden İHA görüntüleriyle sahadaki çalışmaları anbean takip ederek müdahaleyi yönettik” dedi.
HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.
Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
ORMAN İŞÇİLERİ ATEŞ HATTINDA
Yangının ilk anından itibaren ateş hattına giren orman işçileri, sabaha kadar yüksek sıcaklık, yoğun duman ve zaman zaman yön değiştiren alevlere rağmen görev yerlerini terk etmedi.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte onlarca helikopter ve yangın söndürme uçağının havadan müdahaleye başlaması, saatlerdir kesintisiz çalışan ekiplere kısa süreli de olsa nefes aldırdı.
ANTALYA
Dün bir diğer yangın Antalya'da çıktı.
Yangın Kepez'e bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahalesi başladı.
Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü.
Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi
Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.
Alevler 17.54 itibarıyla durdurulurken bölgede soğutma çalışması yapıldı.
AFYONKARAHİSAR
Merkeze bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye 9 itfaiye ve 4 orman işletme aracıyla çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi.
Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden görüldü.
Yangın 17.00'de durduruldu.
AYDIN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangın, Kayran Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, sevk edilen yangın söndürme uçak ve helikopterleriyle de hava müdahalesi başladı.
Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.