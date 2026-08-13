Fethiye'de can pazarı. Denizin ortasında gezi teknesinde yangın çıktı, 115 kişi denize atladı
13.08.2026 13:21
Son Güncelleme: 13.08.2026 13:33
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Can pazarında yolcular can yeleklerini giyerek denize atlarken tahliye çalışması başlatıldı.
Fethiye açıklarında bir gezi teknesi alevlere teslim oldu.
115 kişi olduğu teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı.
115 KİŞİ DENİZE ATLADI
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine teknede bulunan aralarında çocukların da olduğu 115 kişi, can yeleklerini giyerek denize atladı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde bulunan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çevredeki bazı tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.
BATMAYA BAŞLADI
Yangın nedeniyle teknenin büyük bölümünde hasar oluşurken, teknenin daha sonra batmaya başladığı öğrenildi.
Denize atlayan yolcuların ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalar sürdürülürken sağlık ekipleri de karaya çıkarılan vatandaşların kontrollerini yaptı.
İlk belirlemelere göre, olayda can kaybı yaşanmazken yangından etkilenen vatandaşlar için sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da yolcuların Sahil Güvenlik botu ve çevrede bulunan diğer botlarla güvenli şekilde tahliye edildiğini aktardı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.