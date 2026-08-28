Fethiye'de orman yangını. Rüzgarın şiddeti azaldı
28.08.2026 20:33
Son Güncelleme: 28.08.2026 21:37
Muğla'nın Fethiye ilçesinde şehir merkezine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Başta huzurevi olmak üzere bazı evler boşaltıldı. Yangının şu sıralarda enerjisinin düştüğü belirtiliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede şiddetli olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BAZI EVLER BOŞALTILDI
Yangının tehdit ettiği mahallelerde başta huzurevi olmak üzere bazı evlerin boşaltılmasına karar verildi.
"RÜZGARIN YAVAŞLAMASI İLE YANGIN ENERJİSİ DÜŞTÜ"
NTV Ege Bölge Temsilcisi Merih Ak, bölgeden son bilgileri aktardı.
Yangını söndürmek için itfaiye ve vatandaşların yoğun bir çabaya giriştiğini belirten Ak, alevlerin orman çevresindeki evleri tehdit ettiğini bildir.
Huzurevi'nin deposunun yandığı ve bazı evlerde bahçelerde ve çatılarında hasar olduğu belirtildi.
Ak, rüzgarın yavaşlaması ile birlikte yangının enerjisinin düştüğünü belirtti. Yangın kontrol altını alınması için mücadele sürüyor.
Öte yandan Köyceğiz'de de tanker patlamasının ardından bir yangın çıkmıştı. Bu yangının kontrol altına alındığı belirtildi.