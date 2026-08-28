Fethiye'de orman yangını. Rüzgarın şiddeti azaldı

NTV Ege Bölge Temsilcisi Merih Ak, bölgeden son bilgileri aktardı.

Yangını söndürmek için itfaiye ve vatandaşların yoğun bir çabaya giriştiğini belirten Ak, alevlerin orman çevresindeki evleri tehdit ettiğini bildir.

Huzurevi'nin deposunun yandığı ve bazı evlerde bahçelerde ve çatılarında hasar olduğu belirtildi.

Ak, rüzgarın yavaşlaması ile birlikte yangının enerjisinin düştüğünü belirtti. Yangın kontrol altını alınması için mücadele sürüyor.

Öte yandan Köyceğiz'de de tanker patlamasının ardından bir yangın çıkmıştı. Bu yangının kontrol altına alındığı belirtildi.