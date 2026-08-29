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Fethiye'de yeşil alanlar küle döndü

29.08.2026 14:44

DHA

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Muğla Fethiye'de dün çıkan ve 3,5 saatte kontrol altına alınan orman yangınında yanan alanlar görüntülendi.

Fethiye'de yeşil alanlar küle döndü
Anadolu Ajansı

Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. 

 

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar gördü. 

Fethiye'de yeşil alanlar küle döndü 1
Anadolu Ajansı

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar drone ile  görüntülendi.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU 2
Anadolu Ajansı

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Ekipler, yerleşim bölgesinin yakınındaki alevlere bir helikopterle havadan, 40 arazöz, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi, 4 TOMA ve 582 personelle karadan müdahale etti.

 

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek olmak için seferber oldu. Vatandaşlar, 5 litrelik bidonlarla taşıdıkları suyu 4 ton kapasiteli yangın tankerlerine boşalttı.

HUZUREVİNDEKİ 64 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ 3
Anadolu Ajansı

HUZUREVİNDEKİ 64 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin sıçradığı Fethiye Huzurevi'ndeki 64 kişi tahliye edilerek İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü misafirhanelerine yerleştirildi. 

 

Bölgedeki 78 konuttaki 420 kişi de güvenli alanlara alındı. Yangından etkilenen huzurevinde kısmi hasar oluşurken, 5 ev ise alevlerden zarar gördü. 

Fethiye'de yeşil alanlar küle döndü 4
Anadolu Ajansı

Adnan Menderes Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı'ndan Günlükbaşı merkez ışıklarına kadar, Foça Mahallesi'nden Barış Manço Bulvarı'na sivil araç trafiğine kapatılan yol 3 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. 

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