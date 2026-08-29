Fethiye'de yeşil alanlar küle döndü

Ekipler, yerleşim bölgesinin yakınındaki alevlere bir helikopterle havadan, 40 arazöz, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi, 4 TOMA ve 582 personelle karadan müdahale etti.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek olmak için seferber oldu. Vatandaşlar, 5 litrelik bidonlarla taşıdıkları suyu 4 ton kapasiteli yangın tankerlerine boşalttı.