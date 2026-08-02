FETÖ'nün Marmaris suikast timindeki terörist, MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi

Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı.

Özel Kuvvetler Taburu, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığından özel eğitimli ve tamamı rütbelilerden oluşan askerler, özel harekat polisleri, 6 helikopter, 3 uçak ve 2 insansız hava aracının da desteğiyle bölgede 17 gün boyunca arama çalışması yürütülmüştü.

İçmeler mevkisi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka, Akçapınar, Şirinköy mahallelerindeki 50 kilometrelik alan 17 gün boyunca adeta karış karış taranmıştı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da bölgedeki ormanlık alanlara, tarım arazilerine ve boş evlere çok sayıda operasyon düzenlenmişti.