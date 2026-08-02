FETÖ'nün Marmaris suikast timindeki terörist, MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi
02.08.2026 10:27
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yüz tanıma sistemi, Afyonkarahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi.
MİT'in yüz tanıma sistemleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.
MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.
Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı.
MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.
Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin, saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.
Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ'cü Karatepe, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.
MİT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor.
FETÖ mensubu darbeciler, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.
SALDIRIDAN SONRA ORMANLIK ALANA KAÇTILAR
Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar indirilmiş, çıkan çatışmada 10 kişi yaralanmıştı.
Yaralanan kişileri hastaneye kaldırmak üzere bölgeye gönderilen sağlık ekiplerine de darbeci askerlerce ateş edilmişti.
Çatışma sırasında yaralananlardan polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit olmuştu.
50 KİLOMETRELİK ALAN KARIŞ KARIŞ TARANDI
Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı.
Özel Kuvvetler Taburu, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığından özel eğitimli ve tamamı rütbelilerden oluşan askerler, özel harekat polisleri, 6 helikopter, 3 uçak ve 2 insansız hava aracının da desteğiyle bölgede 17 gün boyunca arama çalışması yürütülmüştü.
İçmeler mevkisi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka, Akçapınar, Şirinköy mahallelerindeki 50 kilometrelik alan 17 gün boyunca adeta karış karış taranmıştı.
Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da bölgedeki ormanlık alanlara, tarım arazilerine ve boş evlere çok sayıda operasyon düzenlenmişti.
TUTUKLANDILAR
Marmaris'te 17 Temmuz'da ormanlık alanda yakalanan Hava Kurtarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yakup Özcan ve Hava Kurtarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ekrem Benli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otele düzenlenen saldırıda helikopterden operasyonu yönettiği tespit edilen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise 18 Temmuz'da Ankara'da yakalanarak Muğla'ya getirildi. Sönmezateş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Üsteğmen Hasan Arslanbay ve Astsubay Serkan Elçi ise olayın ardından 19 Temmuz'da İzmir Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Arslanbay ve Elçi de Muğla'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırı düzenleyen askerler arasında yer aldığı belirlenen Üsteğmen Ali Sarıbey ise 21 Temmuz'da sivil kıyafetle Ula ilçesinde gözaltına alındı. Sarıbey, Muğla'da tutuklandı.