FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe silahları gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti

Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat polisleri ile Jandarma komandolardan oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörü ile üç iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama ve tarama faaliyeti başlatıldı.

Öte yandan, darbe girişiminden bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla, şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışması da başlatıldı.