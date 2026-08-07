FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe silahları gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
07.08.2026 11:48
Son Güncelleme: 07.08.2026 14:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin darbe girişimi gecesi Marmaris'te silah gömdüğünü ileri sürdüğü noktalarda arama tarama çalışması başlatıldı.
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin sorgusu sırasında verdiği ifade sonrası Marmaris'te arama ve tarama faaliyeti başlatıldı.
10 YILDIR ARANIYORDU, TUTUKLANDI
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe, tutuklandı.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ifade eden Karatepe, terörle mücadele şubesinde darbe girişimine giden sürece dek neler yaşandığını anlattı.
Dört gün süren ifade yaklaşık 69 sayfa tuttu.
Karatepe ifadesinde, suikast girişiminin gerçekleştiği gece kullandıkları kaçış güzergahına bazı silahların gömüldüğünü ileri sürdü.
SİLAHLARI GÖMDÜĞÜ YERLERİ SÖYLEDİ
Tutuklanan FETÖ üyesi, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahı ile yaşam malzemesi temin ettiği Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerine uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü söyledi.
Bu beyan üzerine, Cumhuriyet savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapılması kararlaştırıldı.
ARAMA FAALİYETİ BAŞLATILDI
Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat polisleri ile Jandarma komandolardan oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörü ile üç iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama ve tarama faaliyeti başlatıldı.
Öte yandan, darbe girişiminden bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla, şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışması da başlatıldı.
Yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapıldı.