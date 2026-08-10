FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'nin ablası tutuklandı
10.08.2026 16:37
Son Güncelleme: 10.08.2026 19:38
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin geçen hafta Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi.
Soruşturma kapsamında, Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve uzun yıllar saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatıldı.
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
6 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ayşe Alanur Karatepe'nin polisteki işlemleri sona erdi.
Karatepe, adliyeye sevk edildi.
Ayşe Alanur Karatepe, Muğla’da çıkarıldığı mahkemece FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARDEŞİNİN YAKALANDIĞINI ÖĞRENİNCE MUĞLA GELMİŞTİ
Burkay, Karatepe'nin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla'ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe, 6 Temmuz'da Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir'deki ikamet adresinde eş zamanlı arama yapılmış ve dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştu.
HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Ayşe Alanur Karatepe'nin, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, yiyecek temini, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, maddi destek sağlanması, yurt dışına kaçış planları ile ailesine bilgi ulaştırılması ve gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.
10 YILDIR ARANIYORDU
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Karatepe, tutuklandı.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ifade eden Karatepe, terörle mücadele şubesinde darbe girişimine giden sürece dek neler yaşandığını anlattı.
Dört gün süren ifade yaklaşık 69 sayfa tuttu.
Karatepe ifadesinde, suikast girişiminin gerçekleştiği gece kullandıkları kaçış güzergahına bazı silahların gömüldüğünü ileri sürmüştü.