FETÖ'nün suikast timindeydi. Kardeşiyle yazışmaları ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ayşe Alanur Karatepe'nin ise söz konusu yazışmaların önemli bölümünü hatırlamadığını veya kendisiyle ilgisinin bulunmadığını savunduğu belirtildi. Kardeşi Burkay Karatepe ile 15 Temmuz sonrasında babasıyla birlikte görüştükten sonra bir daha yüz yüze görüşmediğini öne süren Karatepe, kendisine yöneltilen bazı sorulara cevap vermek istemediğini söyledi.

Ayşe Alanur Karatepe'nin polisteki ifadesinde, kardeşine yönelik yardım iddialarını terör örgütüyle bağlantılı bir faaliyet olarak görmediğini savunarak, "Hiçbir şekilde terör örgütüne yardım etmek gibi bir durumum söz konusu olamaz. Yaptığım her şey birinci dereceden kan bağım olan kardeşim Burkay Karatepe'yedir." dediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerin ve yazışmaların incelemesinin sürdüğü öğrenildi.