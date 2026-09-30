NTV

Fiyatı 100 liraya düştü. Sevinçten çiğ çiğ yedi

30.09.2026 10:19

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün'ün başlattığı kampanyayla palamudun tanesi 100 liradan satışa sunuldu. Balıkçı çalışanı ise palamudu çiğ çiğ yedi.

Fiyatı 100 liraya düştü. Sevinçten çiğ çiğ yedi
IHA

Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, denizlerde palamut balığı bolluğu yaşandığını belirterek vatandaşların daha fazla balık tüketmesi amacıyla kampanya başlattı.

Fiyatı 100 liraya düştü. Sevinçten çiğ çiğ yedi 1
IHA

Aygün, palamudun tanesini 100 liradan satışa sundu. Kampanyayla Kilis halkına uygun fiyattan balık ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Aygün, palamudun faydalı olduğunu ifade ederek vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye etti.

 

Balıkçıda çalışan Yusuf ustanın palamut balığını çiğ çiğ yediğini anlatan Aygün, "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" diye konuştu.

Fiyatı 100 liraya düştü. Sevinçten çiğ çiğ yedi 2
IHA

Öte yandan vatandaşlar, balığın çok faydalı olduğunu belirterek fiyatın uygun olması nedeniyle daha fazla balık aldıklarını ifade etti.