Fiyatı 100 liraya düştü. Sevinçten çiğ çiğ yedi

Aygün, palamudun tanesini 100 liradan satışa sundu. Kampanyayla Kilis halkına uygun fiyattan balık ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Aygün, palamudun faydalı olduğunu ifade ederek vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye etti.

Balıkçıda çalışan Yusuf ustanın palamut balığını çiğ çiğ yediğini anlatan Aygün, "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" diye konuştu.