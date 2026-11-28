Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yönelik uluslararası ilgiyi Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 16'ncı Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un ön kayıt sayısında diğer yarışların önüne geçtiğini belirterek “2027'de yapılacak olan Formula 1'e açık ara en fazla kayıt alan şehir İstanbul oldu.” dedi.

Formula 1 organizasyonuna yönelik yoğun ilginin Türkiye turizmi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Bunu Ege ve Antalya gibi daha geniş destinasyonlara yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir hafta erken gelin ya da tatilinizi bir hafta uzatın, Antalya ve Bodrum'u görün.” dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sağlaması, İstanbul'un yanı sıra farklı turizm destinasyonlarına yönelik ziyaretçi ilgisini artırması hedefleniyor.