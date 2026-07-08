Fransa Cumhurbaşkanı Ankara'da sabah koşusunda. Önce spor ardından Beştepe
08.07.2026 08:27
Son Güncelleme: 08.07.2026 09:25
NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sabah ona eşlik eden bir grupla koşuya çıktı. Macron, sporunun ardından Beştepe'ye geçecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara'ya ulaştı.
Uçağı Esenboğa Havalimanı'na inen Fransa Cumhurbaşkanı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve yetkililer karşıladı.
Macron, karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın liderler ve eşleri onuruna verdikleri akşam yemeğine katılmış, daha sonra da konaklayacağı otele geçmişti.
Bu sabah saatlerindeyse Fransa Cumhurbaşkanı Macron, konakladığı otelden sabah koşusu için çıktı.
Ankara'da İran Caddesi üzerinde ona eşlik eden bir grupla sporunu yapan Macron, Seymenler Parkı'na doğru ilerledi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın koşusu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Seğmenler Parkı geçici olarak vatandaşların girişine kapatılırken, Fransız lider koşusunu tamamladıktan sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere bölgeden ayrıldı.