Fransa vizesinde yeni dönem: Randevu sistemi değişiyor

Fransa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Fransa hükümetinin resmi vize portalı France-Visas'ta yayımlanan bilgilere göre, Türkiye'deki vize başvurularında randevu sistemi 15 Ekim 2026 itibarıyla değişecek.

Yeni uygulamayla birlikte turistik ve özel ziyaret amaçlı kısa süreli Schengen vizesi başvurularında bekleme listesi sistemi kullanılacak.

Başvuru sahipleri, doğrudan randevu tarihi seçmek yerine Fransa'nın yetkilendirdiği aracı kurum VFS Global üzerinden bekleme listesine kayıt yaptırabilecek.

İKİ AYRI BEKLEME LİSTESİ OLUŞTURULACAK

Yeni sistemde başvuru sahipleri, daha önce aldıkları Schengen vizelerine göre iki farklı kategoriye ayrılacak.

İlk bekleme listesi, daha önce Schengen vizesi almış ve vizesinin geçerlilik süresi son iki yıl içerisinde sona ermiş kişiler için oluşturulacak.

İkinci liste ise ilk kez Schengen vizesine başvuracaklar ile önceki vizesinin süresi iki yıldan daha önce dolmuş kişileri kapsayacak.

Böylece turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurular, vize geçmişine göre ayrı listeler üzerinden yürütülecek.