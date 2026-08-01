Fransız gezgin bisikletle Çin'e gidiyordu. Türkiye'de mola verdi, içtiği çaya hayran oldu

Yaklaşık bir yıl sürecek dünya turuna çıktığını belirten Vincent Borsoi, yolculuğunun en değerli kısmının gördüğü yerlerden çok tanıştığı insanlar olduğunu ifade etti.

Fransız gezgin, "Şimdiye kadar ziyaret ettiğim en güzel şey aslında bir yer değil, tanıştığım insanlar oldu. Benim için önemli olan yerler değil, karşılaştığım insanlar. Yaklaşık bir yıl boyunca seyahat etme şansım var. Bu yüzden 'Neden bisikletle dünyayı gezmeyeyim?' diye düşündüm ve bu yolculuğa çıktım." dedi.