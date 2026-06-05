Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi, 10 araca çarpıp durabilirdi. Biri ağır 5 yaralı var

Kaza anını gören esnaf Öner Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin önünde otururken gelen sesle kamyonu fark ettiğini belirtti.

Kazanın her şeye rağmen ucuz atlatıldığını ifade eden Coşkun, "Aldı götürdü buradaki bütün araçları. Önüne kattığı araçların birinde vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı, gittim onu açtım, nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi aşağı doğru gitti, burada hızını kesti." dedi.