Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi, 10 araca çarpıp durabilirdi. Biri ağır 5 yaralı var
05.06.2026 12:25
Elazığ'da seyir halindeki hafriyat kamyonunun freni patladı. Cadde boyunca duramayan kamyon, 10 araca çarptı. Kaza sonucu kentteki hastanede başhekim yardımcısı olduğu öğrenilen bir doktor ağır yaralanırken 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da freni patlayan hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun, Pertek Caddesi'nin Gülmez Tepesi mevkisinde freni patladı.
Cadde boyunca hızla ilerleyen kamyon, Yunus Emre Bulvarı'nda Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olduğu öğrenilen Mustafa Çakar'ın kullandığı otomobile çarptı.
Daha sonra yaklaşık 500 metre ötede seyir halindeki 3 ve park halindeki 6 araca çarpan kamyon, İzzetpaşa Camisi yakınlarında durabildi.
BAŞHEKİM YARDIMCISININ DURUMU AĞIR
Kazada, sürücü Çakar ve 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çakar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.
"ALDI GÖTÜRDÜ BÜTÜN ARAÇLARI"
Kaza anını gören esnaf Öner Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin önünde otururken gelen sesle kamyonu fark ettiğini belirtti.
Kazanın her şeye rağmen ucuz atlatıldığını ifade eden Coşkun, "Aldı götürdü buradaki bütün araçları. Önüne kattığı araçların birinde vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı, gittim onu açtım, nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi aşağı doğru gitti, burada hızını kesti." dedi.