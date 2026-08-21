Furkan Vakfı soruşturması: Gözaltı sayısı 62'ye yükseldi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü olarak ifade edilen yapılanmaya ilişkin CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle:

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek

-Kurulan örgüte üye olmak

-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak

-Nitelikli dolandırıcılık

-Resmi belgede sahtecilik

-Vergi Usul Kanunu'na muhalefet