Furkan Vakfı soruşturması: Gözaltı sayısı 62'ye yükseldi
21.08.2026 16:37
"Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 62'ye yükseldi. Soruşturmanın ilk günü gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bugün yeni gözaltılar oldu.
KUYTUL'UN AVUKAT DA GÖZALTINDA
Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul'un da gözaltına alındığı soruşturmada gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.
Bugün gözaltına alınan isimler arasında Kuytul'un avukatlarından Alişan İ.'nin de bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos Çarşamba sabahı Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlemişti.
Adana merkezli altı ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılırken kendisi ve eşi Semra Kuytul da gözaltına alınmıştı.
Aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NE?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü olarak ifade edilen yapılanmaya ilişkin CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildi.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle:
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek
-Kurulan örgüte üye olmak
-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak
-Nitelikli dolandırıcılık
-Resmi belgede sahtecilik
-Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?
1965 Adana doğumlu olan Kuytul, kendi kişisel internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.
Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu.
Kuytul, 1988’de Kardeşler Kitabevi'ni kurdu; 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi.
Alparslan Kuytul, Mayıs 2022'de ise iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma gözaltına alınıp tutuklanmış, Haziran 2023'te tahliye edilmişti.