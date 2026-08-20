Furkan Vakfı soruşturmasında yeni ayrıntı. İşte Alpaslan Kuytul hakkındaki kritik ifade
20.08.2026 12:25
Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.
Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi dün gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken operasyona ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
"ELEKTROŞOKA MARUZ KALDIM"
Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili olduğu iddia edildi.
Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroșok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.
"AİLESİYLE TEHDİT EDİLDİ" İDDİASI
Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine "Furkan" yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını iddia eden Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını ileri sürdü.
Sarısaçlı ayrıca, Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve "ne söylerse harfiyen yerine getireceği" yönünde talimat verildiğini iddiaları arasında dile getirdi.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NELER?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü olarak ifade edilen yapılanmaya ilişkin CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildi.
Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 şüpheliye şu suçlamalar yöneltiliyor:
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek
-Kurulan örgüte üye olmak
-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak
-Nitelikli dolandırıcılık
-Resmi belgede sahtecilik
-Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNENLER
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlemişti.
Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılırken kendisi ve eşi Semra Kuytul da gözaltına alınmıştı.
Aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE DE OPERASYON YAPILMIŞTI
30 Ocak 2018'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkezi ile yöneticilerin evlerinin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Kuytul ve 4 kişi, soruşturma kapsamında 9 Şubat 2018'de tutuklanmıştı.
Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Kuytul, 24 Ocak 2019'da tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.
Kuytul, daha sonra hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve terör örgütü propagandası suçlamalarıyla yürütülen ayrı davada 2020 yılında beraat etti.
2022'DE BİR KEZ DAHA TUTUKLANMIŞTI
Kuytul, Mayıs 2022'de ise iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Kuytul suçlamaları reddetti.
Bu dosyada tutuklu yargılanan Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşmadaki savunmasında kaçırma olayıyla ilgisi bulunmadığını ve kimseye böyle bir talimat vermediğini söyledi.