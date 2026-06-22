Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı
22.06.2026 10:00
Son Güncelleme: 22.06.2026 16:11
İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Savunmalarını yapan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet hapis cezası talep ediliyor.
İstanbul'da geçtiğimiz mart ayında rapçi Canbay bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve Kubilay Kaan Kundakçı isimli genç futbolcu yaşamını yitirmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma”, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “Kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında “Suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapıldı. Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.
Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada sanıkların savunmaları alınıyor.
"SİLAH BİR ANDA PATLADI"
Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Ben oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum. Olay sırasında elim tetikte değildi ben kimseye silah doğrultmadım." sözleriyle kendini savundu.
"ALAATTİN'İN İLK DEFA SİLAH TAŞIDIĞINI GÖRDÜM"
Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu ise savunmasında şu iddiaları dile getirdi:
"Bizim Canbay ile 1,5 yıllık bir ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istedim o kabul etti. Ayrıldıktan 1-2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladık. O gece Allattin'de kaldım, daha sonra kayıt almak için stüdyoya gittim, köpeğimi alıp gittim. Stüdyoya gittiğimde Yalçın Canbay 'Kötü' dedi gitti. Ardından Kubilay aradı beni 'Ablacığım ben sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi, ben 'Gelmeni istemiyorum' dedim. Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Alaattin araçtan indi 'Sadece konuşacağım.' dedi. Daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı. Alaattin beni VIP araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın?' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum." dedi."
"NEDEN OĞLUMA "AYAKÇI" DEDİN?
Savunma sonrası Kubilay'ın annesi Ülker Kundakçı Aleyna'ya "Sen benim oğlumu ne zamandır tanıyorsun?" diye sordu. Kalaycıoğlu ise, "1,5 yıldır." dedi. Anne Ülker Kundakçı "Neden oğluma 'ayakçı' dedin?" sorusunu yöneltti. Aleyna Kalaycıoğlu ise soruya "Hiçbir maddi gerekçe görmeden yardım ediyordu." yanıtını verdi.
Öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı ise Kalaycıoğlu'na "Neden Kubilay'ı sormadın?" derken Kalaycıoğlu yanıt olarak, "Ben Kubilay'ın öldüğünü eve gidince öğrendim." şeklinde cevap verdi.
"BEN KİMSENİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMADIM"
Duruşmada baba Cemil Kundakçı sanıklara tepki göstererek "Ben oğlum öldüğünden beri 3 aydır uyuyamıyorum. Kubilay, ülkemize faydalı olabilecek bir gençti, öldürüldü. Bir aşk meşk meselesi yüzünden benim oğlum öldürüldü." diye konuştu.
Bu sırada Aleyna Kalaycıoğlu ise ağlayarak "Ben kimsenin ölümüne sebep olmadım." dedi.
İZZET YILDIZHAN: TÜRKİYE'DE İTİBARIM YERLERE DÜŞTÜ
Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada şu iddiaları dile getirdi:
"Ben olay günü Ankara'daydım. Saat 11.00-12.00 gibi Metin aradı, benden Bilal'i sordu. Ben de 'Bilmiyor musunuz?' dedim, ‘Yurt dışında, biliyoruz ama ulaşamadık, Alaattin kavgaya karıştı.' dediler. Daha sonrasında Bilal ile görüştüm, konu aynı şekilde konuşuldu. Bir sonraki gün sosyal medyadan öğrendim. En mağdur olan benim, 45 gün ceza yattım, itibarım sarsıldı. Bir sonraki gün Bilal'lere gittik yanlarında olmak için. Türkiye'de itibarım yerlere düştü, 9 çocuğum var. Telefonum onda olmasına rağmen ne Alaattin'i aradım ne de o beni aradı. Ben eşimle aileye geçmiş olsun ziyaretine gittim."
RAPÇİ CANBAY VE KUNDAKÇI AİLESİ ARASINDA GERGİNLİK
Duruşmaya arkadaşlarıyla birlikte gelen rapçi Vahap Canbay ile Kubilay Kaan Kundakçı'nın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Duruşma öncesinde Kundakçı ailesiyle konuşmak isteyen Vahap Canbay'a anne Ülker Kundakçı, "Biz hakkımızı savunmaya geldik, Vahap Canbay'ı savunmaya gelmedik." diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan Kundakçı'nın yakınları; Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında şikayetçi olmadığını iddia edip, Kadayıfçıoğlu ailesiyle anlaşma yaptığını öne sürdü. Bu iddianın ardından taraflar arasındaki gerginlik arttı.
ZUHAL KALAYCIOĞLU'NA TEPKİ
Cinayetin ardından kızı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte gözaltına alınan, daha sonra ise serbest bırakılan Zuhal Kalaycıoğlu da duruşmayı takip etmek için adliyeye geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kalaycıoğlu'na, Kundakçı ailesine destek vermek için adliyede bulunan bazı kişiler tepki gösterdi.
"YÜZÜME NASIL BAKABİLECEKLER?"
Öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı duruşma öncesi adliye bahçesinde açıklamalarda bulundu. Kundakçı, "Bizim için çok zor bir gün. Psikolojik olarak içeriye girdiğim zaman nasıl bir duygu içinde olacağımı açıkçası ben de bilmiyorum. Yüzüme nasıl bakabilecekler? En ağır cezayı almalarını diliyorum ve bunun için uğraşacağız." dedi.
"ÇOCUĞUM AŞK ÜÇGENİ YÜZÜNDEN ÖLDÜ"
Anne Ülker Kundakçı ise, "Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Ne alacak var ne verecek var. Bu bir infaz. Kapalı alanda aracın içinde. Kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin? Senin bununla bir meselen yok." diye konuştu.
"BU CANIN HESABINI HEPSİ BANA VERECEK"
Aleyna'nın annesiyle ilgili bir soruya ise Kundakçı "Şu anda elektronik kelepçeli. Büyük bir ihtimalle onu bırakırlar diye düşünüyorum. Burada yargılanacak olanlar Alaattin Kadayıfçıoğlu, korumalar, şoför. Bu canın hesabını hepsi bana verecek." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı.
Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.
Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamamıştı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan geçtiğimiz ay tahliye olmuştu.