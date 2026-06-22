Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu ise savunmasında şu iddiaları dile getirdi:

"Bizim Canbay ile 1,5 yıllık bir ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istedim o kabul etti. Ayrıldıktan 1-2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladık. O gece Allattin'de kaldım, daha sonra kayıt almak için stüdyoya gittim, köpeğimi alıp gittim. Stüdyoya gittiğimde Yalçın Canbay 'Kötü' dedi gitti. Ardından Kubilay aradı beni 'Ablacığım ben sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi, ben 'Gelmeni istemiyorum' dedim. Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Alaattin araçtan indi 'Sadece konuşacağım.' dedi. Daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı. Alaattin beni VIP araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın?' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum." dedi."

"NEDEN OĞLUMA "AYAKÇI" DEDİN?

Savunma sonrası Kubilay'ın annesi Ülker Kundakçı Aleyna'ya "Sen benim oğlumu ne zamandır tanıyorsun?" diye sordu. Kalaycıoğlu ise, "1,5 yıldır." dedi. Anne Ülker Kundakçı "Neden oğluma 'ayakçı' dedin?" sorusunu yöneltti. Aleyna Kalaycıoğlu ise soruya "Hiçbir maddi gerekçe görmeden yardım ediyordu." yanıtını verdi.

Öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı ise Kalaycıoğlu'na "Neden Kubilay'ı sormadın?" derken Kalaycıoğlu yanıt olarak, "Ben Kubilay'ın öldüğünü eve gidince öğrendim." şeklinde cevap verdi.

"BEN KİMSENİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMADIM"

Duruşmada baba Cemil Kundakçı sanıklara tepki göstererek "Ben oğlum öldüğünden beri 3 aydır uyuyamıyorum. Kubilay, ülkemize faydalı olabilecek bir gençti, öldürüldü. Bir aşk meşk meselesi yüzünden benim oğlum öldürüldü." diye konuştu.

Bu sırada Aleyna Kalaycıoğlu ise ağlayarak "Ben kimsenin ölümüne sebep olmadım." dedi.