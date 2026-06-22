Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu ilk kez hakim karşısında

İstanbul'da geçtiğimiz mart ayında rapçi Canbay bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve Kubilay Kaan Kundakçı isimli genç futbolcu yaşamını yitirmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma”, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “Kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında “Suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.