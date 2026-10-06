Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde bir müebbet ve bir tahliye talebi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

Olay, 19 Mart günü meydana gelmişti. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.

Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşerek ikilinin barışması için aracı oldu. Kundakçı ve Canbay, konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi .

Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ksten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise ksten öldürmeye azmettirme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları istendi.