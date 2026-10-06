Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde bir müebbet ve bir tahliye talebi
06.10.2026 16:18
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise tahliye talep edildi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.
Olay, 19 Mart günü meydana gelmişti. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.
Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşerek ikilinin barışması için aracı oldu. Kundakçı ve Canbay, konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi.
Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ksten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise ksten öldürmeye azmettirme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları istendi.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesi öncesinde Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiklerinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeyi destekleyen kesin delillerin bulunmadığı belirtildi.
Telefon görüşmeleri ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir yönlendirme veya talimat bulunmadığı vurgulandı.
KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET, KALAYCIOĞLU'NA HAPİS VE TAHLİYE İSTEMİ
Mütalaada, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve tahliyesi istendi.
Savcı, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran’ın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini talep etti.
Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.