Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianameye itiraz
30.04.2026 16:31
DHA
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin hazırlanan iddianameye Kundakçı'nın ailesi itiraz etti. Suç vasfının hatalı belirlendiğini savunan aile, mahkemeye dilekçe verdi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Ümraniye’de meydana gelen olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istendi.
İddianamenin Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.
"SUÇ VASFI HATALI BELİRLENDİ"
Kundakçı ailesi ise avukatları aracılığıyla mahkemeye sundukları dilekçede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkındaki suç vasfının hatalı belirlendiğini savundu.
Dilekçede, şüphelinin olay yerine silahını kullanmaya hazır şekilde geldiği belirtilerek, eylemin önceden planlandığı ileri sürüldü.
Bu nedenle suçun tasarlayarak kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
"CANBAY DA MAĞDUR OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"
Aile avukatının dilekçesinde ayrıca, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız’ın dosyada tanık olarak yer almasının da hatalı olduğu öne sürüldü.
Şüphelinin asıl hedefinin Vahap Canbay olduğu belirtilen dilekçede, araç içine ateş açılması nedeniyle bu kişilerin de mağdur/müşteki olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
Dilekçede ayrıca, şüphelinin bu kişilere yönelik eylemlerinin kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında ele alınması gerektiği savunuldu.
Kundakçı ailesi, mahkemeden iddianamenin iade edilmesini ve şüphelinin tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeniden yargılanmasını talep etti.
NE OLMUŞTU?
Olay, 19 Mart gecesi yaşandı.
Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.
Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi.
Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.
HER ŞEY YEDİ SANİYEDE OLDU
Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde savunduğu boğuşma iddialarının kamera görüntülerine yansımadığı ortaya çıktı. Ümraniye'deki cinayetin yedi saniyede işlendiği belirlendi.
ALEYNA ALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ
Aleyna Kalaycıoğlu cinayetin işlendiği gece kayıt için Ümraniye'de bulunan prodüksiyon şirketine gittiklerini anlattı.
Eski erkek arkadaşı Canbay'ın da orada olduğunu öğrenince korktuğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Önce annemi sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu aradım. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun olduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik." dedi.
Canbay'ın kendilerini görünce aracın içine doğru eğildiğini iddia eden Kalaycıoğlu, "Sanki bir şey alacak sanık. Alaattin ben gidip konuşacağım dedi." ifadelerini kullandı.
Kalaycıoğlu, olayın da bu sırada yaşandığını anlattı.
KİMLER TUTUKLU?
Cinayet soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İSTENEN CEZALAR
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", şüpheliler Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Şüpheliler Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Şüpheli Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar hapis talep edildi.
İddianamede, şüpheliler İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi istendi.