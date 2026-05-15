Galata Köprüsü'ndeki dolandırıcılık tuzağını bir turist bozdu: İki şüpheli gözaltında
15.05.2026 16:37
Son Güncelleme: 15.05.2026 16:51
İstanbul'da ayakkabı boyacısı gibi hareket edip yabancı turistleri dolandırdığı ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Galata Köprüsü'nde yabancı bir turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
Galata Köprüsü üzerinde bir turist tarafından çekilen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüyü inceleyen polis, çalışma başlattı.
Görüntüde, turist ile ayakkabı boyacısı arasında tartışma çıktığı, daha sonra başka bir kişinin de olaya dahil olduğu ve turiste yönelik hayasızca hareketlerde bulunulduğu anlaşıldı.
Söz konusu görüntüleri paylaşan turist, bu kişilerin dolandırıcı olduğunu öne sürdü.
Polis tarafından kimliği belirlenen şüpheliler V.A. (25) ve T.P. (38) gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında hayasızca hareketler suçundan soruşturma başlatıldı.