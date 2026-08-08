Garson robot kendini merdivenlerden attı. Çalışma stresi yaşayan robota 3 gün izin verildi

“Gayretli” adını verdikleri robotun belirlenen komutları uygulayarak masalara servis yaptığını belirten restoran yetkilisi İbrahim Nuri Bağçuvan, "Biz kendisinden çok memnunuz. Lakin geçtiğimiz gün küçük bir problem yaşadık. Görev tanımının dışına çıktı. Robot kendini aşağı attı. Kaçıp gitti. Biz de ne olduğunu anlamadık. Sezon yoğunluğu ve çalışma stresi yaşadığını düşünüyoruz. Robota 3 gün izin verdik" dedi.