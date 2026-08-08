Garson robot kendini merdivenlerden attı. Çalışma stresi yaşayan robota 3 gün izin verildi
08.08.2026 18:51
Son Güncelleme: 08.08.2026 18:51
Amasya’da bir restoranda garsonluk yapan robot belirlenen rotasından çıkıp merdivenlerden düştü. "Gayretli" adlı robotun merdivenden düştüğü görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi. Restoran yetkilileri, çalışma stresi yaşadığını düşündükleri robota 3 gün izin verdi.
ROBOTA ÜÇ GÜN İZİN VERİLDİ
“Gayretli” adını verdikleri robotun belirlenen komutları uygulayarak masalara servis yaptığını belirten restoran yetkilisi İbrahim Nuri Bağçuvan, "Biz kendisinden çok memnunuz. Lakin geçtiğimiz gün küçük bir problem yaşadık. Görev tanımının dışına çıktı. Robot kendini aşağı attı. Kaçıp gitti. Biz de ne olduğunu anlamadık. Sezon yoğunluğu ve çalışma stresi yaşadığını düşünüyoruz. Robota 3 gün izin verdik" dedi.
"ROBOT HAKLARI ÇIKARTILSIN"
Üretici firmayla temasa geçmeleri sonrası bakımdan geçen robotun tekrar aralarına döndüğüne değinip görüntülerinin sosyal medyada tahmin etmedikleri şekilde çok izlenenler arasında bulunduğunu anlatan Bağçuvan, "Sosyal medyada ‘robot hakları çıkartılsın. Bu kadar çok çalıştırmayın. İzin verin. Robotun maaşına zam yapın’ şeklinde yorumlarda gördük" diye konuştu.