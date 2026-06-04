Gazeteci Reha Muhtar son yolcuğuna uğurlandı

Cenazeye katılan isimlerden gazeteci Uğur Dündar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Reha Muhtar, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca ile aynı dönemde habercilik yaptıklarını, aralarında ciddi bir reyting yarışı olmasına rağmen hiçbir zaman birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmadıklarını söyledi.