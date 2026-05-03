Gaziantep ve çevre illerde sağanak ve fırtına. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
03.05.2026 18:27
Son Güncelleme: 03.05.2026 19:39
İHA, AA, DHA
Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçarken, sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da da fırtına nedeniyle 12 kişi yaralandı.
Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarak sokaktaki araçların üstüne düştü.
Adeta göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise mahsur kaldı.
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasının çatısının uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep Valiliğinden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."
DOLU YAĞIŞI KORKUTTU
Araban ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağış ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar, otomobillerinin üzerini battaniye ve kilimlerle kapatarak doludan korumaya çalıştı.
HASTANENİN DIŞ KAPLAMASI UÇTU
Fırtına bazı binaların çatısını uçururken Bossan hastanesinin dış yalıtımı büyük zarar gördü.
KİLİS VE ŞANLIURFA'DA DA ETKİLİ OLDU
Kilis ve Şanlıurfa'da da sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikinleri oluştu.
ŞANLIURFA'DA 12 KİŞİ YARALANDI
Şiddetli rüzgarın etkisiyle Birecik Köprüsü’nde seyir halindeki bir yük kamyoneti yan yattı. Fırtına nedeniyle duba restoranların halatları koparken, bir caminin minaresi yıkıldı. Devrilen ağaçlar ise araçlarda maddi hasara yol açtı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da doludan etkilenen Birecik ilçesinde incelemelerde bulundu. Yaşanan olumsuzluklarda 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.