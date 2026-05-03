Gaziantep ve Şanlıurfa'yı fırtına vurdu. Bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var
03.05.2026 18:27
Son Güncelleme: 03.05.2026 21:14
İHA, AA, DHA
Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçarken, sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Gaziantep'te ise olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.
Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti.
Süper hücrenin etkisiyle aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi.
Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü.
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasının çatısının uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep Valiliğinden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."
ŞANLIURFA'DA BİR KİŞİ ÖLDÜ
Şiddetli rüzgarın etkisiyle Birecik Köprüsü’nde seyir halindeki bir yük kamyoneti yan yattı. Fırtına nedeniyle duba restoranların halatları koparken, bir caminin minaresi yıkıldı. Devrilen ağaçlar ise araçlarda maddi hasara yol açtı.
Fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle hastanede de hasar meydana gelirken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 28 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.