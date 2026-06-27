Geç geldi, ama bitmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı. Bu sene yaz uzayacak

Tek, “Temmuz ayı başı itibarıyla da bu yüksek basıncın oluşturduğu ve o 'Omega blokajı' diye adlandırdığımız yapı biraz daha Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerine kaymaya başlayacak. Bunun kıyı bölümünde de ülkemizin batı bölgeleri kalıyor. O ay başından itibaren özellikle Trakya'da ve Ege'de yüksek sıcaklıkları göreceğiz.

Yani Ege'de nereler daha çok etkileniyor? İzmir, Manisa, Aydın. Zaten şu anda da oradaki sıcaklık değerleri 35-36 derecelerde ama oradaki kendi etkisinden dolayı, Avrupa'daki etki değil bu. Ama ay başından itibaren bu sıcaklıklar Ege'de yaklaşık sıcaklıkların 40 derecelere kadar çıkmasına sebebiyet verecek ki Trakya'da da yine Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale bu sıcaklık değerlerine ulaşabilecek illerimiz arasında." diye konuştu.