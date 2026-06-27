Geç geldi, ama bitmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı. Bu sene yaz uzayacak
27.06.2026 11:24
Avrupa ülkelerini kavuran "Omega blokajı" Türkiye'ye aşırı sıcaklıkların gelmesini engelledi. Bu sistemin etkisiyle bu sene Türkiye'de rekor sıcaklıkların görülmeyeceği ancak yaz mevsimin uzayacağı, "Bu yaz bitmedi" dedirteceği ifade ediliyor.
Meteoroloji mühendisi Adil Tek, Türkiye genelinde sıcak hava ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Adil Tek, Portekiz'den Almanya'ya uzanan hat boyunca hayatı olumsuz etkileyen ve Paris gibi serin iklimiyle bilinen şehirlerde bile rekorlar kıran sıcak havanın “Omega blokajı” adı verilen hava durumundan kaynaklandığını belirtti.
Avrupa'yı etkisi altına alan “Omega blokajı” ile ilgili konuşan Tek, Türkiye üzerindeki dolaylı etkilerini de değerlendirdi.
İstanbul özellikle şu an boğaz koridoru boyunca poyrazdan esen bir rüzgar olduğunu belirten Meteoroloji uzmanı Tek, “Poyrazın şiddeti zaman zaman saatte 20 kilometreye kadar çıkıyor. Özellikle boğaz koridorunda olan İstanbulluları rahatlatıyor.” derken bazı bölgelerdeki sıcaklıkların ise 30 dereceye çıktığını kaydetti.
Adil Tek bu bölgeleri, Tuzla, Kartal, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece olarak sıraladı.
“İSTANBUL DAHA YAZI YAŞAMADI”
Megakent genelindeki sıcaklıklara bakıldığında ise ortalamanın 27-28 dereceler olduğunu ifade eden Tek, şunları söyledi:
"İstanbul'da daha tam manasıyla yazı yaşanmadı. Bu sezon yine zaman zaman sıcak hava dalgaları göreceğiz ama o geçen seneki kadar değil. Özellikle Şırnak'ta kırılan bir 50 derecelik rekor vardı, bu sene şu an için o değerlere de çok çıkılmayacak gibi görünüyor. İstanbul için de çıkabileceği en yüksek değerler 35-36 dereceler ki bunlar çok uzun soluklu değil."
AVRUPA YANIYOR, TÜRKİYE SERİN
Avrupa'yı günlerdir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası doğuya doğru ilerlerken birçok ülkede hastaneler dolup taştı. Fransa'da sıcaklığa bağlı acil servis başvuruları dört katına çıkarken, kalp durması vakalarında da ciddi artış görüldü. “Isı Kubbesi” etkisiyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini de ifade ediliyor.
Avrupa'da kavurucu sıcaklıklarla mücadele ederken Temmuz'a az bir zaman kala Türkiye'deki havanın serin ve yer yer yağışlı geçmesine yönelik de Tek şu bilgileri verdi:
“Ülke genelinde ise yurdun orta ve doğu kesimlerinde devam eden, yer yer özellikle öğleden sonraki saatlerde oluşan yağışlar var. Tabii bu yağışların sebebi de Avrupa üzerine oturmuş olan o yüksek basıncın etkisinden dolayı bizim bölgelerimizde biraz daha Rusya üzerinden sarkan bir serin hava ve alçak basınç sisteminin oluşturduğu oluk var, o yağışları oluşturuyor. Bizim bölgelerimiz serin seyrederken ortalamalar ve civarı altı değerlerde seyrederken, Avrupa sıcaklıkları açısından oldukça yüksek değerlere, bu zamana kadar görmediği sıcaklıklarla karşılaşıyorlar.”
YÜKSEK SICAKLIKLARI NE ZAMAN GÖRECEĞİZ?
Tek, “Temmuz ayı başı itibarıyla da bu yüksek basıncın oluşturduğu ve o 'Omega blokajı' diye adlandırdığımız yapı biraz daha Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerine kaymaya başlayacak. Bunun kıyı bölümünde de ülkemizin batı bölgeleri kalıyor. O ay başından itibaren özellikle Trakya'da ve Ege'de yüksek sıcaklıkları göreceğiz.
Yani Ege'de nereler daha çok etkileniyor? İzmir, Manisa, Aydın. Zaten şu anda da oradaki sıcaklık değerleri 35-36 derecelerde ama oradaki kendi etkisinden dolayı, Avrupa'daki etki değil bu. Ama ay başından itibaren bu sıcaklıklar Ege'de yaklaşık sıcaklıkların 40 derecelere kadar çıkmasına sebebiyet verecek ki Trakya'da da yine Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale bu sıcaklık değerlerine ulaşabilecek illerimiz arasında." diye konuştu.
Adil Tek, "Tabii bu arada Güneydoğu Anadolu'da, o zaten oranın normal ortalama değerleri artık, oralarda da 37-38 dereceleri görüyoruz. Nereler? Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak gibi illerimiz bu değerleri görüyor. Oradaki değerler zaten önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak. Temmuz ve ağustos ayının geneline de baktığımızda aslında geçen sene ve önceki yıllarla kıyasladığımızda bu sene aslında o kadar çok aşırı bir sıcak yaz bizleri beklemiyor." ifadelerini kullandı.
“EYLÜL, EKİM GELECEK, ‘BU YAZ BİTMEDİ’ DİYECEĞİZ”
Tek, “Yaz sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri ve mevsim normallerinden zaman zaman birkaç derece üzerine çıkacak yerler var. Tabii ki bu az önceki saydığımız illerin genel ortalamaları da sıcaklık açısından normalin biraz daha üzerinde diğer illere nazaran. Daha çok sıcakları biz yazın uzaması şeklinde göreceğiz. Yani eylül, ekim aylarında 'Bu yaz daha bitmedi' diyeceğiz, öyle gözüküyor. Şu andaki iklim modellerimizin çıktıları bu sonuçları gösteriyor bize. Hafta bazında da değerlendirsek, temmuz ayının ilk haftasında batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkacak gözüküyor. Sonraki günler, yani temmuzun devam eden günlerinde de özellikle batıda sıcaklıklar birkaç derece yukarı seviyelerde seyredecek görünüyor.” ifadelerinin ardından bu sene yazın bitmeyerek uzayacağını söyledi.
Tek son olarak, "Avrupa'da 40 dereceler, mesela Paris 40 dereceyi kolay kolay gören, çok sık gören bir yer değil. İtalya görür ama Paris'te görülmesi çok yüksek bir durum söz konusu. Yani o çok sık rastlanan değer değil. Omega blokajının şu anki konumu bizim ülkemizde yüksek sıcaklıkların oluşmasını engelliyor." diye konuştu.