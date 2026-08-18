Geçenin aracını mor renge boyayan yol. Olayın sorumlusu bulundu

Dinar- Çay karayolu güzergahında, bir TIR'dan yaklaşık 10 gün önce yola döküldüğü belirlenen kimyasal madde, yağış sonrası tepkimeye girerek, asfalt yüzeyinde yayıldı.

Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı.