Geçenin aracını mor renge boyayan yol. Olayın sorumlusu bulundu
18.08.2026 12:30
Afyonkarahisar'da araçları mora boyayan yolun sırrı çözüldü. Savcılık, olayın sorumluları hakkında soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'da Dinar-Çay karayolunda bir TIR'dan dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye girip yoldan geçen araçların mor renge boyanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
YOLDAN GEÇENİN ARACI MORA BOYANDI
Dinar- Çay karayolu güzergahında, bir TIR'dan yaklaşık 10 gün önce yola döküldüğü belirlenen kimyasal madde, yağış sonrası tepkimeye girerek, asfalt yüzeyinde yayıldı.
Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı.
ARABASI BOYANAN YIKAMACIYA KOŞTU
Çok sayıda sürücü, araçlarını temizletmek için akaryakıt istasyonları ve oto yıkamacılara yöneldi.
Bazı yıkamacılarda uzun araç kuyrukları oluştu.
OLAYIN SORUMLUSU BELİRLENDİ
Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın sorumlularının tespit edildiği belirtildi.
Başsavcılık, sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlattı.