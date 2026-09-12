Geceyi kafa lambalarıyla aydınlattılar. 62 ülkeden 2 bin sporcu Rize'de
12.09.2026 11:41
Rize’de dünyanın prestijli dağ maratonları arasında gösterilen UTMB Dünya Serisi’nin Türkiye etabı başladı. Sporcular, Kaçkar Dağları’nda 20, 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda mücadele ediyor.
Rize’de ünlü Ayder Yaylası’nda düzenlenen ultra dağ maratonu ‘Kaçkar by UTMB’ 100k parkuruyla başladı. Sabah erken saatlerde başlayan koşuda sporcular kafa lambalarıyla yaylayı aydınlattı. Programın 50k başlangıcı sonrası konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Ülkemiz gerçekten başta büyük spor organizasyonları olmak üzere yapılan spor tesisleri, stadyumlarıyla, spor salonlarıyla, yapılan yatırımlarla beraber bir spor ülkesi" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Rize Valiliği’nin koordinasyonunda Rize- Kaçkar Dağları'nda bu yıl 2'ncisi planlanan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan ‘Kaçkar by UTMB’ Ayder Yaylası’nda başladı. Günler öncesinde bölgeye gelen yerli, yabancı 2 bin sporcu; 20K, 50K ile 100K kategorilerinde koştu.
Saat 04.00’da 100K parkurunun startı verilerek başlayan ultra dağ maratonunda sporcular kafa lambalarıyla karanlık yaylayı aydınlattı.
Yarışlar, Kaçkar Dağları’nın yemyeşil patikalarında kıyasıya rekabete sahne oldu. 50K yarışını başlangıcına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başlangıç noktasında sporcularla bir araya geldi.
62 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 2 BİN SPORCU YARIŞIYOR
Yarışın başlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemiz açısından önemli bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Sabahleyin saat 04.00'te 100 kilometrenin startı verildi. Şimdi de biraz evvel 50 kilometrenin startını verdik ve şimdi arkamızda gördüğümüz koşucular bizim startla beraber ilk 4 kilometreyi tamamlamış oldular. Gerçekten spor turizmi açısından önemli bir organizasyon. Geçen yıl da bunu ilk defa yaptık. O zaman yağmur vardı, çamur vardı; zor bir süreçte gerçekleştirdik. Şimdi bugün de biraz evvel 50K'yı verdik. Saat 10.00'da 20 kilometreyi ve saat 11.00'de de 4 kilometre 'Ayder Parkuru' adını verdiğimiz parkuru gerçekleştireceğiz. 62 ülkeden yaklaşık 2 bine yakın sporcu yarışıyor, güzel bir organizasyon. Biliyorsunuz insanların doğayla bütünleştikleri çok önemli bir koşu; doğaya meydan okuma. İnsanlar buradaki paylaşımlarını, görsellerini ülkelerine taşıyorlar. Burada çok ünlü maratoncular var, ultra maraton koşanlar dünya çapında. Bunların da takipçileri var. Bu kitle özellikle böyle organizasyonları takip ediyor ve organizasyonlara geliyorlar" dedi.
'SPOR TURİZMİNDEN DE ÇOK NET BİR ŞEKİLDE PAY ALIYORUZ'
Rize'nin spor turizmden pay aldığını söyleyen Bakan Bak, "Ülkemiz gerçekten başta büyük spor organizasyonları olmak üzere yapılan spor tesisleri, stadyumlarıyla, spor salonlarıyla, yapılan yatırımlarla beraber bir spor ülkesi. Spor turizminden de çok net bir şekilde pay alıyoruz; bu spor turizmi gerçekten ülkeye önemli kazançlar sağlıyor. Pek çok organizasyonu gerçekleştiriyoruz spor branşlarında, spor turizminin önemi burada ortaya çıkıyor. Bu deneyimlerini paylaşıyorlar. Gittikleri ülkelerde İnsanlar geliyor, yenileri geliyor. Ama dediğim gibi insanın doğaya meydan okuması devam ediyor" dedi.
VALİ BAYDAŞ: KAÇKAR DAĞLARIMIZIN VE ÜLKEMİZİN TANITIMI İÇİN BÜYÜK BİR ORGANİZASYON
Türkiye’nin tanıtımı için büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını belirten Vali İhsan Selim Baydaş, "Dünyanın en prestijli dağ maratonlarından bir tanesinin Kaçkar ayağının 100K kısmının startını verdik. Kaçkar By UTMB üzerinde oturup konuştuğumuz, her şeyini anlattığımız bir yarış. Bugün muhteşem gün, start günü; artık peş peşe startlar vereceğiz. Harika bir gün yaşıyoruz, biraz önce startını verdik. Her şeyin güzel geçeceğini ümit ediyoruz. Şehrimizin, Kaçkar dağlarımızın ve ülkemizin tanıtımı için büyük bir organizasyon" dedi.
Yarışlara oğulluyla katılan Ayşe Kılıç "Evet, benim ata toprağım. Ben buralıyım. Çok güzel, geçen sene koştum, yine kendi yaş grubumda birinciydim. Çok güzel, organizasyon da çok güzel, her şey çok güzel. Doğası, tabiatı, her şey çok güzel. Bayılıyorum buraya. Vallahi mutluluk ifade ediyor. Gençlik ifade ediyor bana, en azından kendimi daha genç hissediyorum" dedi.
‘ANNE-OĞUL KOŞMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU’
Annesi ile yarışlara katılan Atila Kılıç, "Ben de amatör koşucuyum. Bu sene ikinci senem, annemle birlikte geldik. Koşacağız inşallah, 20K parkurundayız. Evet, anne oğul. Zaten geçen seneden bir hesabımız var annemle. Geçen sene yaklaşık 40 dakika kadar önümde bitirdi. Bu sene onu geçmek üzerine çalışmalarımı, antrenmanlarımı yaptım. İnşallah onu geçeceğim bu sene, bakalım. Anne oğul koşmak çok güzel bir duygu. Özellikle benim için tabii annem bizim hem büyüğümüz hem de gerçekten beni spora ve koşuya başlatan insan olarak, çok saygı duyuyorum. Ben de onun sayesinde koşuyorum. İnşallah sağlıklı bitirirsek birlikte, bizim için en büyük mutluluk o olacak" dedi.