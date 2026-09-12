Geceyi kafa lambalarıyla aydınlattılar. 62 ülkeden 2 bin sporcu Rize'de

Rize’de ünlü Ayder Yaylası’nda düzenlenen ultra dağ maratonu ‘Kaçkar by UTMB’ 100k parkuruyla başladı. Sabah erken saatlerde başlayan koşuda sporcular kafa lambalarıyla yaylayı aydınlattı. Programın 50k başlangıcı sonrası konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Ülkemiz gerçekten başta büyük spor organizasyonları olmak üzere yapılan spor tesisleri, stadyumlarıyla, spor salonlarıyla, yapılan yatırımlarla beraber bir spor ülkesi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Rize Valiliği’nin koordinasyonunda Rize- Kaçkar Dağları'nda bu yıl 2'ncisi planlanan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan ‘Kaçkar by UTMB’ Ayder Yaylası’nda başladı. Günler öncesinde bölgeye gelen yerli, yabancı 2 bin sporcu; 20K, 50K ile 100K kategorilerinde koştu.

Saat 04.00’da 100K parkurunun startı verilerek başlayan ultra dağ maratonunda sporcular kafa lambalarıyla karanlık yaylayı aydınlattı.

Yarışlar, Kaçkar Dağları’nın yemyeşil patikalarında kıyasıya rekabete sahne oldu. 50K yarışını başlangıcına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başlangıç noktasında sporcularla bir araya geldi.