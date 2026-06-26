Gelecek haftaya dikkat! Sıcak hava dalgası geliyor, Türkiye kavrulacak

İstanbul'da da 29-30 derece bandında seyreden hava sıcaklığı yükseliyor.

AKOM'dan İstanbul için yapılan son değerlendirmelere göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmediği, güneşli bir gökyüzünün olacağı bildirildi.

Poyrazın etkili olacağı megakentte gelecek hafta sıcaklıkların 33 derecelere kadar yükseleceği öngörülüyor.

İstanbul'daki poyrazın serinlik verdiğini ancak hafta sonu nemin artacağını dile getiren Çalışkan, "Kuvvetli rüzgar ama daha nemli bir hava olacak." dedi.