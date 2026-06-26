Gelecek haftaya dikkat! Sıcak hava dalgası geliyor, Türkiye kavrulacak
26.06.2026 09:18
Avrupa'da etkili olan sıcaklar gelecek yurt genelinde etkili olacak. Yeni hafta ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı 34 derecelere kadar yükselecek.
Avrupa'da günlük yaşamı olumsuz etkileye aşırı sıcak hava Türkiye'ye de geliyor.
Birçok ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Bugün genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAK, RÜZGAR SERT
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, özellikle Marmara ve Ege'de rüzgarın sert eseceğini, güneşin kavuracağını söyledi.
Çalışkan "Çanakkale, Balıkesir, İzmir - Foça hattında orman yangını riskini artıracak. Cuma, cumartesi, pazar günleri poyrazın kuvvetli esmesi hafta sonu orman yangını riskini artırıyor." dedi.
GELECEK HAFTAYA DİKKAT!
Sıcaklıkların Ankara ve Karadeniz illerinde de 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki çoğu kentte 40 derecenin üzeri sıcaklıklar ölçülecek.
33 DERECEYE YÜKSELECEK
İstanbul'da da 29-30 derece bandında seyreden hava sıcaklığı yükseliyor.
AKOM'dan İstanbul için yapılan son değerlendirmelere göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmediği, güneşli bir gökyüzünün olacağı bildirildi.
Poyrazın etkili olacağı megakentte gelecek hafta sıcaklıkların 33 derecelere kadar yükseleceği öngörülüyor.
İstanbul'daki poyrazın serinlik verdiğini ancak hafta sonu nemin artacağını dile getiren Çalışkan, "Kuvvetli rüzgar ama daha nemli bir hava olacak." dedi.