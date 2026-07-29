Gelecek Partisi feshedildi

“Yarının Türkiye’si İçin” başlıklı dört sayfalık bir bildiri yayımlayan Davutoğlu, kararın partinin yetkili kurulları ve dava arkadaşlarıyla yapılan istişareler sonucunda alındığını belirtti.

Davutoğlu, “Parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Bunun bir “teslimiyet” ya da siyasetten vazgeçiş olmadığını savunan Davutoğlu, çalışmalarını düşünce, eğitim, bilim, kültür, diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma alanlarında sürdüreceğini kaydetti.