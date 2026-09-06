Genç kadını erkek arkadaşından kurtarmak isterken bıçaklandı

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde kimlikleri tespit edilemeyen sevgili bir çift arasında tartışma çıktı.



İddialara göre kimliği belirsiz şahıs, sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi.



Bu esnada şahıs ile U.Y. arasında arbede çıkarken, bıçaklanarak yaralanan U.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.