Genç kadını erkek arkadaşından kurtarmak isterken bıçaklandı
06.09.2026 22:03
Adıyaman’da erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadını kurtarmak isteyen genç bıçaklandı.
Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde kimlikleri tespit edilemeyen sevgili bir çift arasında tartışma çıktı.
İddialara göre kimliği belirsiz şahıs, sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi.
Bu esnada şahıs ile U.Y. arasında arbede çıkarken, bıçaklanarak yaralanan U.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayı gerçekleştiren şahıs ile sevgilisi olay yerinden kaçarken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.