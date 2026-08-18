Genç kızları pavyonda çalışmaya davet edince tutuklandı
18.08.2026 11:05
Sosyal medyadan genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şüpheli tutuklandı.
Sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak, genç kızları gazinolarda çalışmaya davet eden şüpheli, fuhşa aracılık etmek suçlamasıyla tutuklandı.
"YEME, İÇME VE KONAKLAMA BANA AİT"
Kız arkadaşı D.P. ile birlikte gazinoya giden Tevfik Beyhan, dün gece saat 01.00 sıralarında arkadaşının yanında, bir sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden paylaşım yaptı.
"Reşo" takma adıyla yaptığı yayında kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtan Beyhan, yayını izleyen ve mesaj göndererek soru soran genç kızları bu iş yerlerinde çalışmaya davet ederek, "Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın." diyerek çağrıda bulundu.
Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tevfik Beyhan, bir başka paylaşımında ise "Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz. Bahçemiz var. Yeme içme konaklama servis zaten bana ait." ifadelerini kullandı.
Canlı yayının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gazinoya giden güvenlik görevlileri, paylaşımı yapan Beyhan'ın müdür veya çalışan olmadığını, sadece müşteri olarak geldiğini bildirdi.
Tevfik Beyhan'ın yanında bulunan isminin D.P. olduğunu belirlenen kız arkadaşını gözaltına aldı.
D.P. verdiği ifadesinde, Beyhan ile iki ay önce tanışıp arkadaş olduklarını, paylaşım yaptığı gece isteği üzerine gazinoya gidip eğlendiğini söyledi. D.P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Tevfik Beyhan, yaşadığı Bursa'daki evinde gözaltına alındı.
Beyhan, ifadesinin ardından, fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak ve yayma suçundan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Benzer suçlardan birçok kaydı bulunan "Reşo" takma adlı Tevfik Beyhan, cezaevine gönderildi.