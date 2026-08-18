Genç kızları pavyonda çalışmaya davet edince tutuklandı

Kız arkadaşı D.P. ile birlikte gazinoya giden Tevfik Beyhan, dün gece saat 01.00 sıralarında arkadaşının yanında, bir sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden paylaşım yaptı.

"Reşo" takma adıyla yaptığı yayında kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtan Beyhan, yayını izleyen ve mesaj göndererek soru soran genç kızları bu iş yerlerinde çalışmaya davet ederek, "Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın." diyerek çağrıda bulundu.

Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tevfik Beyhan, bir başka paylaşımında ise "Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz. Bahçemiz var. Yeme içme konaklama servis zaten bana ait." ifadelerini kullandı.

Canlı yayının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.