Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 157 işçi alımı başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
27.04.2026 12:39
Son Güncelleme: 27.04.2026 15:40
Birkan Erol
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 157 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınmaya başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 157 işçi alımı yapağını açıkladı. 45 engelli temizlik görevlisi ve 112 eski hükümlü terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak üzere toplam 157 sürekli işçi alımı yapacak olan bakanlık, başvuru şartlarını ve ayrıntıları duyurdu. Peki, GSB 157 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
GSB 157 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linki aracılığıyla veya Alo 170 hattı üzerinden yapılabilecek.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecektir.
GSB 157 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
8) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
9) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
10) Başvurunun son günü (04 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlar başlığında belirtilen şartlara haiz olmak.