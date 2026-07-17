Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 550 personel alımı yapacak. Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 550 personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, kurum bünyesinde görev almak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 550 sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alımı yapılacağını açıkladı. Peki, GSB 550 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?