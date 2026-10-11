Geri manevrada 11 can kaybı. Otobüs ve tır şoförü tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tur otobüsünün sürücüsü M.A ve tır şoförü H.K'nın tutuklanmasına karar verildi.



Otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

“KAZA GERİ MANEVRA SIRASINDA YAŞANDI”



Öte yandan şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri de ortaya çıktı.

M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.

“SÜRÜCÜNÜN KAVŞAĞI KAÇIRDIĞINI FARK ETTİM”

Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

Tırın sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.

Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.

“DİĞER ŞOFÖRE ‘YANLIŞ YOLA GİTTİN’ DEYİP GERİ ÇEVİRDİ"

Öte yandan kazada yaralananlardan Süleyman Eryılmaz (76) da kazanın otobüsün geri manevrası sırasında yaşandığını söyledi.



Tedavisi süren Eryılmaz, Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirterek, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum." dedi.

Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu ifade eden Eryılmaz, otobüsün ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini söyledi. Eryılmaz, yanında eşi ve arkadaşının olduğunu anlatarak, eşinin vefat ettiğini ama kaza sırasında onu görmediğini belirtti.