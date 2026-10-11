Geri manevrada 11 can kaybı. Otobüs ve tır şoförü tutuklandı
11.10.2026 12:31
Son Güncelleme: 12.10.2026 16:20
Manisa'da 11 kişinin can verdiği kazaya ilişkin otobüs ile tır şoförü tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Tur otobüsünün sürücüsü M.A ve tır şoförü H.K'nın tutuklanmasına karar verildi.
Otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
“KAZA GERİ MANEVRA SIRASINDA YAŞANDI”
Öte yandan şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri de ortaya çıktı.
M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.
“SÜRÜCÜNÜN KAVŞAĞI KAÇIRDIĞINI FARK ETTİM”
Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.
Tırın sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.
Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.
“DİĞER ŞOFÖRE ‘YANLIŞ YOLA GİTTİN’ DEYİP GERİ ÇEVİRDİ"
Öte yandan kazada yaralananlardan Süleyman Eryılmaz (76) da kazanın otobüsün geri manevrası sırasında yaşandığını söyledi.
Tedavisi süren Eryılmaz, Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirterek, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum." dedi.
Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu ifade eden Eryılmaz, otobüsün ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini söyledi. Eryılmaz, yanında eşi ve arkadaşının olduğunu anlatarak, eşinin vefat ettiğini ama kaza sırasında onu görmediğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dün saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tur otobüsü ile tır çarpışmıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti.
BAKAN GÜRLEK: KAZAYLA İLGİLİ ÜÇ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın üç Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü söylemişti.
KAZA NASIL OLDU?
Kazayla ilgili görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün, geri geri gitmeye çalıştığı sırada tırın otobüse arkadan çarptığı görülüyor.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kazada otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile tırın şoförü H.K. gözaltına alınmıştı.
BURSA'DAN DENİZLİ'DEKİ KAPLICALARA GİDİYORLARMIŞ
Tur otobüsünün, Bursa’dan Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
TUR OTOBÜSÜNÜN BURSA'DAN HAREKET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Tur otobüsünün Bursa'dan yolcu aldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.
Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün saat 06.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı yer aldı.
Kayıtlarda, otobüsün saat 06.31'de hareket ettiği anlar görülüyor.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kazada hayatını kaybedenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) olduğu öğrenildi.
13 YARALI TABURCU EDİLDİ
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, kazanın ardından hastanelere sevk edilen 26 yaralıdan 13'ünün taburcu edildiği, 13'ünün ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kazada yaşamını yitiren 11 kişinin de işlemlerinin tamamlanarak memleketlerine uğurlandığı ifade edilen açıklamada, kazadan etkilenen her aile için Valilikçe görevlendirilen üçer personel tarafından gerekli iletişim ve sosyal desteğin tedavi süresince devam edeceği kaydedildi.