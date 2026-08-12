Giresun'da anne ile iki kızı sel sularına kapıldı. Kardeşlerden birinin cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, Görele ilçesinin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Zıva Deresi'nde su seviyesi şiddetli yağış sonrası yükselirken, dere kenarında bulunan Kırca ailesi dere sularının yükselmesi sonrasında suya kapıldı.