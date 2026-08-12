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Giresun'da anne ile iki kızı sel sularına kapıldı. Kardeşlerden birinin cansız bedeni bulundu

12.08.2026 17:13

Son Güncelleme: 12.08.2026 18:40

İHA

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Giresun'da bir anne ve iki kızı sele kapılıp kayboldu. Annesi ile birlikte sel sularına kapılan kız kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'da anne ile iki kızı sel sularına kapıldı. Kardeşlerden birinin cansız bedeni bulundu
IHA

Alınan bilgiye göre, Görele ilçesinin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Zıva Deresi'nde su seviyesi şiddetli yağış sonrası yükselirken, dere kenarında bulunan Kırca ailesi dere sularının yükselmesi sonrasında suya kapıldı.

Giresun'da anne ile iki kızı sel sularına kapıldı. Kardeşlerden birinin cansız bedeni bulundu 1
IHA

İlk olarak baba suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini sudan çıkarmak isterken kendileri de suya kapıldı. 

BABA KURTULDU, ANNE VE KIZLARI SELE KAPILDI 2
IHA

BABA KURTULDU, ANNE VE KIZLARI SELE KAPILDI

Baba olaydan sağ olarak kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. 

KIZLARDAN BİRİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU 3
DHA

KIZLARDAN BİRİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonrasında Zıva Deresi'nde kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşılırken, kayıp kardeşi ile annesini arama çalışmaları ise sürüyor.