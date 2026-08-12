Giresun'da anne ile iki kızı sel sularına kapıldı. Kardeşlerin cansız bedeni bulundu
12.08.2026 17:13
Son Güncelleme: 12.08.2026 20:01
Giresun'da derenin taşması sonucu bir anne ile iki kızı suya kapıldı. Kız kardeşlerin cansız bedenine ulaşılırken, anneyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı.
İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarfetti.
BABA KURTULDU, ANNE VE KIZLARI SELE KAPILDI
Baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
İKİ KIZ KARDEŞİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Zekiye Kırca ile Burçin Kırca'yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ederken, Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km mesafede Zıva deresinin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.
Arama çalışmalarının sürdüğü dere kenarında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mehmet Kırca, eşi ve kızlarına seslenerek, "Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evin güzel olmuş, burada dururum' diyordun" sözleriyle acısını dile getirdi.
İSTANBUL'DAN ZİYARETE GELMİŞLER
Görgü tanıkları, iki kız kardeşin dün İstanbul'dan köye geldiklerini, gezmek ve piknik yapmak amacıyla dere kenarına gittikleri sırada yükselen sel sularına kapıldıklarını belirtti.
VALİ KOÇ’TAN AÇIKLAMA
Giresun Valisi Mustafa Koç, bugün Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan anne ve kızını arama çalışmalarını yerinde incelerken, acılı baba Mehmet Kırca'ya ise başsağlığı dileyerek teselli etti. Vali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün öğleden sonra saat 15.00 civarlarında ilimizde bulunan Sis Dağı Yaylası'nda ani ve çok yoğun olan yağış sonrasında Zıva Deresi'nin ani yükselmesi sonucu dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz ailemiz suya kapıldığı yönünde bir ihbar aldı arkadaşlarımız. Tabii babası, sizler de gördünüz, kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi. Ve bütün imkanlarımızla beraber, jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ankara'dan bu tarafa kadar devletimizin hem teknik personel noktasında hem teknik kapasite noktasında bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Hatta gece de, gece görüşlü İHA'larımız da çalışmaya devam edecekler. Bütün ümidimiz, temennimiz, duamız, çabamız vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak." dedi.