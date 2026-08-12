Giresun'da anne ile iki kızı sel sularına kapıldı. Kardeşlerin cansız bedeni bulundu

Giresun Valisi Mustafa Koç, bugün Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan anne ve kızını arama çalışmalarını yerinde incelerken, acılı baba Mehmet Kırca'ya ise başsağlığı dileyerek teselli etti. Vali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün öğleden sonra saat 15.00 civarlarında ilimizde bulunan Sis Dağı Yaylası'nda ani ve çok yoğun olan yağış sonrasında Zıva Deresi'nin ani yükselmesi sonucu dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz ailemiz suya kapıldığı yönünde bir ihbar aldı arkadaşlarımız. Tabii babası, sizler de gördünüz, kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi. Ve bütün imkanlarımızla beraber, jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ankara'dan bu tarafa kadar devletimizin hem teknik personel noktasında hem teknik kapasite noktasında bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Hatta gece de, gece görüşlü İHA'larımız da çalışmaya devam edecekler. Bütün ümidimiz, temennimiz, duamız, çabamız vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak." dedi.