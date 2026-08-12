Giresun'da sel faciası. Anne ile iki kızı yaşamını yitirdi
12.08.2026 17:13
Son Güncelleme: 13.08.2026 09:12
Giresun'da 20 yıl sonra memleketlerini ziyarete gelen anne ile iki kızı, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.
Giresun'da sel sularına kapılan anne ile iki kızı yaşamını yitirdi.
Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı.
İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarfetti.
BABA KURTULDU, ANNE VE KIZLARI SELE KAPILDI
Baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Zekiye Kırca ile Burçin Kırca'yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ederken, Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km mesafede Zıva deresinin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.
Arama çalışmalarının sürdüğü dere kenarında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mehmet Kırca, eşi ve kızlarına seslenerek, "Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evin güzel olmuş, burada dururum' diyordun" sözleriyle acısını dile getirdi.
ANNEDEN DE ACI HABER GELDİ
İki genç kızın cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından anneden de acı haber geldi.
Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine Kırıklı Köyü mevkisindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı.
İSTANBUL'DAN ZİYARETE GELMİŞLER
Ailenin 20 yıl sonra İstanbul'dan köylerine geldikleri gezmek ve piknik yapmak amacıyla dere kenarına gittikleri sırada yükselen sel sularına kapıldıklarını belirtti. Ailenin yarın İstanbul'a geri döneceği öğrenildi.