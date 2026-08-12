Giresun'da sel faciası. Anne ile iki kızı yaşamını yitirdi

Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Zekiye Kırca ile Burçin Kırca'yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ederken, Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km mesafede Zıva deresinin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.



Arama çalışmalarının sürdüğü dere kenarında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mehmet Kırca, eşi ve kızlarına seslenerek, "Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evin güzel olmuş, burada dururum' diyordun" sözleriyle acısını dile getirdi.