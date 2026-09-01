Girne feribot faciası | Uzak yol kaptanı anlattı: İhmaller faciaya neden oldu

Bir diğer nokta ise geminin içinde yaşanan kaos hali.

Kaptanın panik başlamadan yolcuları sakinleştirmek için anons yapması gerektiğini anlatan Kıygı, "Kaptan anons yapıp insanları sakinliğe davet edecekti, ondan sonra da üst güverteye alacaktı." dedi.

Kıygı'nın işaret ettiği bir diğer önemli nokta ise etrafa devrilip kaçış yollarını kapatan bavullar.

Geminin içinde her şeyin deniz bağı ile bağlanması gerektiğini ifade eden Kıygı, "Burada bavulları deniz bağı ile bağlamamışsınız. İşte o anne feryat ediyor. Kızımı tutmuştum, üzerimize bavul düştü diyor ." dedi.