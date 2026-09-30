Girne feribot felaketi. İki cansız bedenin kimlik tespitleri tamamlandı
30.09.2026 01:38
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada bulunan cansız bedenlerin Hataylı Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar (51) oldukları tespit edildi. Çalışmalarda bir naaşa daha ulaşıldı.
KKTC'den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden "Filo Jet" isimli feribot alabora oldu. Kazada kaybolan Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yapılan DNA çalışmalarının tamalandığı belirtildi.
Naaşlardan birinin henüz 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu belirlendi.
ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ
Devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığı, kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmalarının başlatıldığı açıklandı.
Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükselirken kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
Öte yandan cenazelerin ne zaman Hatay'a getirileceği ise henüz açıklanmadı.
KAYIP YOLCULARA ULAŞINCAYA KADAR ARAMA DEVAM EDECEK
Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.
"TATİLE GELDİK, ÇOCUKLARIMI BIRAKIP GİDİYORUM"
Hayri Biçer ve Ayten Biçer, Girne'ye tatile gelmişti. Aile, memleketlerine dönüş yolunda bu faciayı yaşadı.
Kazada 12 yaşındaki kızları Saliha Miray Biçer ve 5 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf Biçer kayboldu.
Kazanına ardından NTV Muhabiri Melike Şahin'e konuşan anne Ayten Biçer, "Tatile geldik, çocuklarımı bırakıp gidiyorum." diyerek kazada yaşanan ihmallere tepki göstermişti.
Kaza sırasında insanların birbirinin üzerine basarak kurtulmaya çalıştığını anlatan anne Biçer, "Çocuklarım 'anne elimizi bırakma' diye haykırdı." ifadelerini kullandı.
Kendisinin eşiyle birlikte yardıma koşanlar tarafından kurtarıldığını anlatan Ayten Biçer, "Üzerimize valizler düştü. Mazot vardı. Her taraf kayıyordu." diye konuştu.
"ÇOCUKLARIM CAN YELEKSİZ GİTTİ"
Gemide görevli personelin fırtınalı havanın 20 dakika içinde geçeceğini söylediğini anlatan Biçer, şunları kaydetti:
"Tatile geldik, eve dönüyorduk. 20 kişinin üzerine basarak çıkabildim. Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler. Balon gibi şeyler geldi, oraya ilk önce çalışanlar atladı."
Ayten Biçer, gemi personelinin "Hiç mi ayağınız denize değmedi. Sakin olun." diyerek panik yaşayan yolcuları susturmaya çalıştığını da söyledi.
NE OLMUŞTU?
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora olmuştu.
Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti.
GEMİNİN SERTİFİKALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA
Mahkemede geminin sefer ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler de ele alınmıştı.
Gemiye ait ilgili sertifikaların bulunduğu, hat izni verilmeden önce geminin geçiş performansına ilişkin işlemlerin yapıldığı belirtildi. Limanlar Dairesi'nden geminin incelenmesine ilişkin belgelerin alındığı ve tercüme ettirildiği mahkemeye aktarılmıştı.
Mürettebata ait sertifikaların da temin edildiği, Türkiye'den gelecek bazı sertifikaların ise beklendiği kaydedilmişti.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DA DOSYAYA GİRDİ
Kazaya ilişkin soruşturmada ulaşılan yeni bilgiler de mahkemeye sunulmuştu. O bilgiler arasında bir WhatsApp yazışması da yer alıyordu.
Soruşturmanın şüphelilerinden yardımcı kaptan Merve N. Seraslan'ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında "geminin sol kızağının kırıldığı ve geminin kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirildiğine" ilişkin bilgi bulunduğu belirtilmişti.
Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratı bildirdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan bilgisinin bulunduğu kaydedilmişti. Polis ayrıca zanlılardan birinin 7 Haziran tarihinde WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde de geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktarılmıştı.
Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana iletildiği, yardımcı kaptanın da fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiği belirtilmişti.