Girne feribot felaketinde iki cansız bedene daha ulaşıldı
28.09.2026 12:22
Son Güncelleme: 28.09.2026 12:31
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan "Filo Jet" isimli feribotun çevresindeki arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki cansız beden daha bulundu.
DNA İNCELEMESİ BAŞLATILDI
Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Sonuçların alınmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı belirtildi.
KAYIP YOLCULARA ULAŞINCAYA KADAR ARAMA DEVAM EDECEK
Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.
Son resmi açıklama KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den gelmiş, arama çalışmalarına ilişkin yeni bilgiler paylaşmıştı.
Üstel, batık geminin tüm alanlarına ulaşıldığını ancak 15 cenazeden başka naaş bulunamadığını dile getirmişti. Kayıp yolcuların sayısı ise 13 olarak belirtilmişti.
NE OLMUŞTU?
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora olmuştu.
Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti.
TELEFON, EVRAK VE BİLGİSAYARLAR İNCELEMEDE
Soruşturma kapsamında zanlılara ait dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtilmişti.
Mahkemede, zanlılardan birine ait telefonun emare olarak alındığı, zanlılardan birine ilişkin evrak ve bilgisayarın da incelemeye gönderildiği aktarılmıştı
Dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği kaydedilmişti.
GEMİNİN SERTİFİKALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA
Mahkemede geminin sefer ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler de ele alınmıştı.
Gemiye ait ilgili sertifikaların bulunduğu, hat izni verilmeden önce geminin geçiş performansına ilişkin işlemlerin yapıldığı belirtildi. Limanlar Dairesi'nden geminin incelenmesine ilişkin belgelerin alındığı ve tercüme ettirildiği mahkemeye aktarılmıştı.
Mürettebata ait sertifikaların da temin edildiği, Türkiye'den gelecek bazı sertifikaların ise beklendiği kaydedilmişti.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DA DOSYAYA GİRDİ
Kazaya ilişkin soruşturmada ulaşılan yeni bilgiler de mahkemeye sunulmuştu. O bilgiler arasında bir WhatsApp yazışması da yer alıyordu.
Soruşturmanın şüphelilerinden yardımcı kaptan Merve N. Seraslan'ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında "geminin sol kızağının kırıldığı ve geminin kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirildiğine" ilişkin bilgi bulunduğu belirtilmişti.
Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratı bildirdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan bilgisinin bulunduğu kaydedilmişti. Polis ayrıca zanlılardan birinin 7 Haziran tarihinde WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde de geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktarılmıştı.
Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana iletildiği, yardımcı kaptanın da fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiği belirtilmişti.