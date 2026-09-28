Girne feribot felaketinde iki cansız bedene daha ulaşıldı

TELEFON, EVRAK VE BİLGİSAYARLAR İNCELEMEDE

Soruşturma kapsamında zanlılara ait dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtilmişti.

Mahkemede, zanlılardan birine ait telefonun emare olarak alındığı, zanlılardan birine ilişkin evrak ve bilgisayarın da incelemeye gönderildiği aktarılmıştı

Dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği kaydedilmişti.

GEMİNİN SERTİFİKALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Mahkemede geminin sefer ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler de ele alınmıştı.

Gemiye ait ilgili sertifikaların bulunduğu, hat izni verilmeden önce geminin geçiş performansına ilişkin işlemlerin yapıldığı belirtildi. Limanlar Dairesi'nden geminin incelenmesine ilişkin belgelerin alındığı ve tercüme ettirildiği mahkemeye aktarılmıştı.

Mürettebata ait sertifikaların da temin edildiği, Türkiye'den gelecek bazı sertifikaların ise beklendiği kaydedilmişti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DA DOSYAYA GİRDİ

Kazaya ilişkin soruşturmada ulaşılan yeni bilgiler de mahkemeye sunulmuştu. O bilgiler arasında bir WhatsApp yazışması da yer alıyordu.

Soruşturmanın şüphelilerinden yardımcı kaptan Merve N. Seraslan'ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında "geminin sol kızağının kırıldığı ve geminin kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirildiğine" ilişkin bilgi bulunduğu belirtilmişti.

Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratı bildirdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan bilgisinin bulunduğu kaydedilmişti. Polis ayrıca zanlılardan birinin 7 Haziran tarihinde WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde de geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktarılmıştı.

Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana iletildiği, yardımcı kaptanın da fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiği belirtilmişti.