Girne feribot kazasında son durum: Akdeniz karış karış taranıyor, 514 metreye dalış yapılacak
31.08.2026 15:06
Girne'de batan feribotun enkazına yarın dalış yapılacak. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, deniz yüzeyinde geminin parçaları ile bazı yolcuların eşyalarına ulaşıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Geminin battığı bölgede yoğunlaşan çalışmalara çok sayıda arama kurtarma ekibi katılıyor.
BATIĞA DALIŞ YAPILACAK
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Yazılı bir açıklama yapan Erhürman, alabora olan gemiyle ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını aktardı.
Erhürman, yarın 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen batığa robotik dalış yapılacağını açıkladı.
HAVA ARAÇLARI DESTEK VERİYOR
Türkiye ve KKTC'ye ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara, Türkiye'den gelen Casa tipi askeri uçak, çok sayıda İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter havadan destek veriyor.
Bölgede dalgıç ve su altı ekipleri, kayıp 18 kişiyi bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.
ENKAZ PARÇALARI İLE YOLCULARIN EŞYALARINA ULAŞILDI
Ekipler deniz yüzeyinde zaman zaman geminin enkazına ait parçalar ile bazı yolcuların kişisel eşyalarına ulaştı.
Arama kurtarma çalışmaları yalnızca açık denizde değil, adanın sahil hattında da yapılıyor.
LİMANDA KRİZ MASASI KURULDU
KKTC'li yetkililer, Türkiye'den daha fazla destek unsurunun bölgeye intikal ettiğini belirtti.
Girne Limanı'nda kurulan Kriz Masası da denizden ve havadan yürütülen arama çalışmalarını koordine ediyor.