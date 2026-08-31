Girne feribot kazasında yaşamını yitirenler ve kayıpların isimleri belli oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Erhürman, alabora olan gemiyle ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını aktardı.

Erhürman, yarın 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen batığa robotik dalış yapılacağını açıkladı.