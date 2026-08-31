Girne feribot kazasında yaşamını yitirenler ve kayıpların isimleri belli oldu
31.08.2026 15:06
Son Güncelleme: 31.08.2026 16:15
Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren sekiz kişinin isimleri belli oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kayıp olarak arananların sayısının ise 20'ye yükseldiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide yaşamını yitiren ve kaybolan yolcuların isimleri belli oldu.
Kazada yaşamını yitirenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi.
Feribot kazasında yaşamını yitiren sekiz yolcunun isimleri şöyle: Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hastanede tedavi gören yolcularla, yolcu listesinin karşılaştırılması sonucu kayıp olarak aranan kişi sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
Kayıp olarak aranan yolcuların isimleri şöyle: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran.
BATIĞA DALIŞ YAPILACAK
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Yazılı bir açıklama yapan Erhürman, alabora olan gemiyle ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını aktardı.
Erhürman, yarın 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen batığa robotik dalış yapılacağını açıkladı.
HAVA ARAÇLARI DESTEK VERİYOR
Türkiye ve KKTC'ye ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara, Türkiye'den gelen Casa tipi askeri uçak, çok sayıda İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter havadan destek veriyor.
Bölgede dalgıç ve su altı ekipleri, kayıp 18 kişiyi bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.
ENKAZ PARÇALARI İLE YOLCULARIN EŞYALARINA ULAŞILDI
Ekipler deniz yüzeyinde zaman zaman geminin enkazına ait parçalar ile bazı yolcuların kişisel eşyalarına ulaştı.
Arama kurtarma çalışmaları yalnızca açık denizde değil, adanın sahil hattında da yapılıyor.
LİMANDA KRİZ MASASI KURULDU
KKTC'li yetkililer, Türkiye'den daha fazla destek unsurunun bölgeye intikal ettiğini belirtti.
Girne Limanı'nda kurulan Kriz Masası da denizden ve havadan yürütülen arama çalışmalarını koordine ediyor.