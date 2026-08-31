Girne'de feribot faciasında yanıt bekleyen sorular

Girne'deki kazanın yaşandığı gemi katamaran tipi ve 26 yaşında.

Sayarı, geminin teknik yeterliliğinin de tartışma konusu olduğunu anlattı.

Geminin bir dönem yurt dışı hatlara gönderildiği bilgisini veren Selim Sayarı, şunları aktardı:

"- Gemi en az dört yıl limanda atıl durumda beklemiş. Sicilinde iki deniz kazası var. Teknenin açık denizde sefer yapmaya uygun olup olmadığı sorgulanıyor.

- Kazadan kısa bir süre önce geminin aşırı hızla seyre devam ettiği, alabora olmadan önce pruvada patlamaya benzer bir olay geldiği yolcu ifadelerinde yer alıyor."