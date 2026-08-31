Girne'de feribot faciasında yanıt bekleyen sorular
31.08.2026 08:40
Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından kayıp 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazadaki ihmal iddialarına ilişkin yanıt bekleyen sorular var.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere dün öğle saatlerinde hareket eden Türk yolcu gemisi alabora oldu.
267 yolcunun bulunduğu gemide sekiz kişi yaşamını yitirdi. 241 yolcunun kurtulduğu kazada 18 kişi kayboldu.
Feribot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Yeni günün başlamasıyla hava destekli arama çalışmaları yeniden başladı.
Kazanın nasıl yaşandığına ilişkin ihmal iddiaları ise araştırılıyor.
İşte Girne feribot faciasında son gelişmeler...
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ GÜN
Girne açıklarında feribotun alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İlk gün gerçekleştirilen çalışmalarda sekiz cansız bedene ulaşıldı, 18 kişi ise kayıp olarak aranıyordu.
Çalışmalar gece boyunca sürerken, yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan arama kurtarma çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı.
BÖLGE HAVADAN TARANIYOR
Deniz yüzeyinde ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarına hava unsurları da destek veriyor.
Ekipler, kayıp kişilere ulaşabilmek amacıyla belirlenen bölgelerde tarama gerçekleştiriyor.
Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin hava ve deniz şartları elverdiği sürece devam edeceğini bildirdi.
KAZA SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?
Girne açıklarında yaşanan facia, ihmal iddialarını gündeme getirdi.
NTV Temsilcisi Selim Sayarı, soruşturmanın seyrini ve kazaya ilişkin ayrıntıları aktardı.
KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nün kazaya ilişkin soruşturma başlattığını anlatan Selim Sayarı, gemi kaptanı ile yedi mürettebatın dünden bu yana gözaltında olduğunu söyledi.
Sayarı, kazaya ilişkin soruşturmada yeni gözaltıların da gündeme gelebileceğini aktardı.
GEMİ KAZASINDA YANIT BEKLEYEN SORULAR
KKTC tarihinin en büyük deniz kazasında yanıt bekleyen soruları olduğunu anlatan Sayarı, şunları anlattı:
"- Liman Başkanlığı, fırtına sonrası ölü dalgaların hakim olduğu denizde bu geminin sefer yapmasına nasıl izin verdi?
- Yolcular geminin su aldığını, geri dönülmesi gerektiğini kaptana iletmesine rağmen kaptan neden ısrarla yola devam etti?
- Kaza anında kapıların yolcuların üzerine kilitlediği, eksik can yeleklerinin dağıtılmadığı, can yeleği giydirilmesi konusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığı, can salının gemiye sabitlenerek yolcuların tahliyesinin yapılamadığı gibi bir dizi ihlal var.
- Kaptanın gemiden kaçtığı da iddia ediliyor. Bu yönde yolcu ifadeleri var."
GEMİ TEKNİK OLARAK YETERSİZ MİYDİ?
Girne'deki kazanın yaşandığı gemi katamaran tipi ve 26 yaşında.
Sayarı, geminin teknik yeterliliğinin de tartışma konusu olduğunu anlattı.
Geminin bir dönem yurt dışı hatlara gönderildiği bilgisini veren Selim Sayarı, şunları aktardı:
"- Gemi en az dört yıl limanda atıl durumda beklemiş. Sicilinde iki deniz kazası var. Teknenin açık denizde sefer yapmaya uygun olup olmadığı sorgulanıyor.
- Kazadan kısa bir süre önce geminin aşırı hızla seyre devam ettiği, alabora olmadan önce pruvada patlamaya benzer bir olay geldiği yolcu ifadelerinde yer alıyor."
GEMİNİN BATIĞI 514 METREDE
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, batan geminin 514 metre derinlikte deniz tabanına oturduğunu ifade etti.
Arıklı Türkiye'den bu derinlikte arama yapmak için tam donanımlı gemi ile dalgıçların bölgeye ulaşacağını söyledi.
NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, kazanın nedenine ilişkin henüz kesinleşen bir bilgi olmadığını söyledi.
Üstel, "Geminin neden bir anda su almaya başlayıp alabora olduğunu teknik ekipler araştırıyor. Bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattık. Neden gemi limandan 15-20 dakika ayrıldıktan sonra su almaya başladı. Esas nedeni nedir gemideki kara kutu ortaya çıkıp açıldıktan sonra net bilgilere ulaşmış olacağız." dedi.
KAZA NASIL YAŞANDI?
Filojet adlı yolcu gemisi, Girne Limanı'ndan 4 mil yani yaklaşık 7 kilometre açıkta su almaya başladı.
Gemide 259'u yolcu ve sekizi mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu.
Geminin cumartesi günü yola çıkacağı ancak seferin kötü hava şartları nedeniyle bir gün ertelendiği öğrenildi.
Gemi su almaya başladıktan sonra alabora oldu, yolculardan bazıları canlarını kurtarmak için denize atladı.
Bazıları ise alabora olan geminin deniz yüzeyindeki bölümünde kurtarılmayı bekledi.
Kaptanın acil durum çağrısı üzerine hem Türkiye'den hem de KKTC'den kazanın yaşandığı bölgeye ekipler harekete geçti.
ÇEVREDEKİ TEKNELER YARDIMA KOŞTI
Kurtarılmayı bekleyen yolcuların imdadına, ilk olarak yardım çağrısını duyan tekneler koştu.
Ardından bölgede havadan ve denizden kurtarma çalışması başladı. İnsansız hava araçları da kurtarma operasyonuna destek verdi.
KKTC'DE ÜÇ GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
KKTC'de kazaya ilişkin kriz masası kuruldu. Durumu acil olan yaralılar helikopterlerle kısa sürede hastaneye gönderildi, durumu iyi olanlar ise teknelerle limana taşındı.
KKTC'de hayatını kaybedenler ve kayıplar için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.