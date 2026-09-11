Girne'deki feribot faciası soruşturmasında yeni karar
11.09.2026 12:58
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan Filo Jet isimli feribotla ilgili yargılamada dokuz zanlı hakkında yedi gün daha tutukluluk kararı verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında 30 Ağustos günü meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan dokuz zanlı üçüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Mahkeme dokuz zanlının, yedi gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
"295 İFADE ALINDI, BEŞ KİŞİ ARANIYOR"
Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, soruşturmadaki son durumu açıkladı.
Mannaş, mahkemede soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin bilgi vererek bugüne kadar 295 ifade alındığını açıkladı. Polisin elinde alınması gereken başka ifadelerin de bulunduğunu belirten Mannaş, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
Mannaş ayrıca, soruşturma kapsamında beş kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu ve söz konusu kişilerin arandığını mahkemeye aktardı.
TELEFON, EVRAK VE BİLGİSAYARLAR İNCELEMEDE
Soruşturma kapsamında zanlılara ait dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi.
Mahkemede, zanlılardan birine ait telefonun emare olarak alındığı, zanlılardan birine ilişkin evrak ve bilgisayarın da incelemeye gönderildiği aktarıldı.
Dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
KAYIP YOLCUNUN AİLESİNE GÖNDERDİĞİ VİDEO İNCELENİYOR
Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıkladı.
Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktardı.
KARAKUTU HENÜZ BULUNAMADI
Mahkemede, facianın meydana geliş nedenlerinin ortaya çıkarılması açısından önem taşıyan geminin kara kutusunun henüz bulunamadığı belirtildi.
Kara kutunun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
ALTI NAAŞIN OTOPSİSİ YAPILDI
Mahkemede, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG ALEMDAR tarafından gemi enkazından çıkarılan altı kişinin otopsilerine ilişkin bulgular da aktarıldı.
Otopsilerde travma ve suda boğulma bulgularının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında 11 kişiden DNA örneği alındığı, üç kişinin de test verdiği ve sonuçların 6 Eylül'de çıktığı mahkemeye aktarıldı.
Yaralılardan da örnek alındığı ve sonuçların temin edildiği kaydedildi.
GEMİNİN SERTİFİKALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA
Mahkemede geminin sefer ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler de ele alındı.
Gemiye ait ilgili sertifikaların bulunduğu, hat izni verilmeden önce geminin geçiş performansına ilişkin işlemlerin yapıldığı belirtildi. Limanlar Dairesi'nden geminin incelenmesine ilişkin belgelerin alındığı ve tercüme ettirildiği mahkemeye aktarıldı.
Mürettebata ait sertifikaların da temin edildiği, Türkiye'den gelecek bazı sertifikaların ise beklendiği kaydedildi.
TÜRKİYE'DEN ADLİ YARDIM TALEP EDİLDİ
Soruşturma kapsamında Türkiye'de bulunan yetkili makamlardaki belge ve bilgilerin temini için adli yardım talebinde bulunulduğu belirtildi.
Türkiye'deki yetkili kurumlardan talep edilen belgelerin soruşturma dosyasına dahil edilmesinin beklendiği kaydedildi.
"2024'TEN SONRA SEFERDEN DÜŞÜRÜLMESİ KAYDI YOK"
Mahkemeye aktarılan bilgilere göre geminin 2024 yılından sonra seferden düşürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.
Geminin Türkiye hattında 320'den fazla sefer yaptığı da mahkemeye aktarıldı.
Mahkemede geminin teknik durumuna ilişkin incelemelere de yer verildi.
Survey anlaşmalarında su sızdırmazlığı gerekliliğinin bulunduğu, gemiye su girişinin ise sızdırmazlık maddesine aykırı olduğu yönündeki husus mahkemeye aktarıldı.
Gemide meydana gelen hasarların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
KAPTANLIK EHLİYETİ İÇİN TÜRKİYE'DEN CEVAP BEKLENİYOR
Mahkemede kaptanlık ehliyeti konusu da gündeme geldi.
Kaptanlık ehliyetine ilişkin henüz kesin bir cevabın bulunmadığı, bu konuda Türkiye'deki ekipten gelecek bilginin beklendiği belirtildi.
Mahkemede zanlıların soruşturma kapsamında verdikleri beyanlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı.
Kaptan Mustafa Öz'ün herhangi bir beyanda bulunmadığı, ikinci kaptan Merve N. Sercan'ın verdiği beyanların olayın aydınlatılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
Şirket yöneticisi Ali Özdüşler'in ise olayın aydınlatılmasına ilişkin bir beyanda bulunmadığı mahkemeye aktarıldı.
KAYIP 14 KİŞİ ARANIYOR
Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında ilk etapta sekiz kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR tarafından yaklaşık 554 metre derinlikteki gemi enkazından altı kişinin daha naaşı çıkarılmıştı.
Faciada 14 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 14 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları devam ediyor.