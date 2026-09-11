Girne'deki feribot faciası soruşturmasında yeni karar

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, soruşturmadaki son durumu açıkladı.

Mannaş, mahkemede soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin bilgi vererek bugüne kadar 295 ifade alındığını açıkladı. Polisin elinde alınması gereken başka ifadelerin de bulunduğunu belirten Mannaş, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Mannaş ayrıca, soruşturma kapsamında beş kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu ve söz konusu kişilerin arandığını mahkemeye aktardı.