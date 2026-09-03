Girne'deki feribot faciasında can pazarını anlattı: "Gövdesi içeride, başı dışarıda kaldı"
03.09.2026 11:25
Son Güncelleme: 03.09.2026 11:25
Girne açıklarındaki gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor. Alabora olan gemiden kurtulan ama iki yakını hala kayıp olan Abdullah Demir, denizin ortasında yaşanan can pazarını NTV'ye anlattı.
Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kaybolan 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Girne Limanı'nda da kayıp kişilerin yakınlarının acı bekleyişi hakim.
Kayıp yakınları, artık tek umutlarının cenazelerine ulaşabilmek olduğunu dile getiriyor.
NTV'YE ANLATTI
Alabora olan gemideki yolculardan Abdullah Demir ise faciadan kurtulan isimler arasında yer aldı. İki yakını hala kayıp olan Demir, denizin ortasında yaşanan can pazarını NTV ekibinden Melike Şahin ve Cüneyt Ali Horozal'a anlattı.
Camın kenarında oturduğunu ve yanında arkadaşları ile kardeşlerinin olduğunu dile getiren Demir, "Geminin parçalandığını gördüm ve o parçanın da koptuğunu gördük." dedi. Ardından kaptanın manevra ile gemiyi döndürdüğünü sözlerine ekleyen Demir, "Döndürünce bir kişi 'Artık yelekleri giyin. Gemi batıyor.' diye seslendi." ifadelerini kullanıp orta kapının açık olduğunu sözlerine ekledi.
Geminin batmasıyla bacaklarına suyun değmeye başladığını ve hemen koltuk altından yeleğini aldığını dile getiren Demir, olay anını şöyle anlattı:
“Geminin sol tarafındaki kapıya doğru koştum. Giderken orada itişmeler başladı. Bir şekilde birçoğu çıktı. Gemi bundan sonra ondan sonra yavaş yavaş batmaya başladı.”
"BİR KİŞİNİN GÖVDESİ İÇERİDE, BAŞI DIŞARIDA KALDI"
Geminin batmasıyla orta kapının kapandığını ifade eden Demir, "Oradan çıkan bir kişinin gövdesi içeride başı dışarıda kaldı. Kapıyı açamadı. Ben de demirlere ve koltuklara tırmanarak bir şekilde kapıyı açtım." dedi.
Kapıyı açtıktan sonra sırtından yaklaşık 50 kişinin kapıdan çıktığını sözlerine ekleyen Demir, "En son küçük bir kız geldi. Bir metre falan kalmıştı. Artık onu tutacaktım sonra gemi tamamen diklendi, çıkaramadım. Hepsi üst üste düştü." ifadelerini kullandı.
Sular yükseldiğini ve gemi içinde dalgalar oluşmaya başladığını ve 7-8 kişiyi çıkardığını aktaran Demir, sözlerine şöyle devam etti:
Boş mezarda ağlamaktan daha iyi yani ben gidip de kardeşimin mezarında dertleşecek bir şey istiyorum."
ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
Filo Jet isimli feribotun dün akşam saatlerinde enkazına ulaşılmış, 20 kayıp kişi aranırken bir cenazeye ulaşılmıştı.
50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için ailelerden DNA örneği alınacak.
NE OLMUŞTU?
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu.
Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Olayın hemen ardından Kıbrıs Türk sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi.
Yolcuların bir bölümü alabora olan feribotun üstünde kurtarılmayı bekledi. Yolcular kurtarma sallarıyla denize açıldı. Olay yerine ilk anda kurtarma gemileri ve özel tekneler ulaştı.