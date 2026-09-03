Girne'deki feribot faciasında can pazarını anlattı: "Gövdesi içeride, başı dışarıda kaldı"

Geminin batmasıyla orta kapının kapandığını ifade eden Demir, "Oradan çıkan bir kişinin gövdesi içeride başı dışarıda kaldı. Kapıyı açamadı. Ben de demirlere ve koltuklara tırmanarak bir şekilde kapıyı açtım." dedi.

Kapıyı açtıktan sonra sırtından yaklaşık 50 kişinin kapıdan çıktığını sözlerine ekleyen Demir, "En son küçük bir kız geldi. Bir metre falan kalmıştı. Artık onu tutacaktım sonra gemi tamamen diklendi, çıkaramadım. Hepsi üst üste düştü." ifadelerini kullandı.