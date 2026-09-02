Girne'deki feribot faciasında can veren uzman çavuşa acı veda: Eşi gözyaşlarına boğuldu

Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş de, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla Girne'de alabora olan gemideydi. Önce çocuğunu ve eşini kurtaran Ateş, can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitmiş ancak yukarı çıkamamıştı.

Birlikte tatile gittikleri eşi Ayça Ateş ve 4 yaşındaki oğlunun sağ kurtulduğu kazada hayatını kaybeden Fahri Ateş 'in cenazesi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.