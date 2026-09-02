Girne'deki feribot faciasında can veren uzman çavuşa acı veda: Eşi gözyaşlarına boğuldu
02.09.2026 13:59
Son Güncelleme: 02.09.2026 14:33
Girne açıklarında alabora olan feribotta hayatını kaybedenler arasında olan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş son yolculuğuna uğurlandı.
KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.
AİLESİNİ KURTARDI, KENDİ CANINDAN OLDU
Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş de, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla Girne'de alabora olan gemideydi. Önce çocuğunu ve eşini kurtaran Ateş, can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitmiş ancak yukarı çıkamamıştı.
Birlikte tatile gittikleri eşi Ayça Ateş ve 4 yaşındaki oğlunun sağ kurtulduğu kazada hayatını kaybeden Fahri Ateş'in cenazesi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.
EŞİ TABUTUNA SARILIP AĞIT YAKTI
Çerçili Mahallesi'ndeki cenaze törenine Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile Ateş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Fahri Ateş’in eşi Ayça Ateş, eşinin tabutuna başını koyarak uzun süre gözyaşı döküp ağıt yaktı.
Ayça Ateş’in feryatları cenazeye katılanları da duygulandırdı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fahri Ateş'in cenazesi askerlerin omuzlarında götürüldüğü, Çerçili Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.