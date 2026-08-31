Girne'deki feribot faciasında dokuz tutuklama kararı: Kaptan ifadesinde neler söyledi?
31.08.2026 11:28
Son Güncelleme: 31.08.2026 13:51
Girne'deki feribot kazasında mahkeme çıkarılan dokuz kişi tutuklandı. Kaptan ve mürettebat, ifadelerinde kendilerini savundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket ettiği sırada alabora olarak batan feribot kazasıyla ilgili soruşturmada dokuz şüpheli tutuklandı.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, ifadelerinde kendini savundu. Geminin kaptanı M.Ö., kazanın meydana geliş şeklini anlattı.
DOKUZ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu feribotu, dün öğle saatlerinde batmıştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan kaptan M.Ö.'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan yedi kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi. Polis yedi şüpheliden beşini gözaltına aldı.
Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden dokuzu tutuklandı. Davada ikisi kamu görevlisi beş kişi ise serbest bırakıldı.
İFADELERİNDE NELER SÖYLEDİLER?
Gemi kaptanı M.Ö. ile mürettebat, mahkemedeki ifadelerinde kendilerini savundu.
İfadesinde kazanın oluş şeklini anlatan M.Ö., dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını anlattı.
Kaptan ve mürettebat, meteorlojik verilere göre çıkışta bir sorun olmadığını öne sürdü.
Şüpheliler, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.
NE OLMUŞTU?
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.
SEKİZ KİŞİ ÖLDÜ, 18 KAYIP ARANIYOR
Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.
259'u yolcu, sekizi mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, sekiz kişi yaşamını yitirdi. Kazada kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Çalışmalarda yalnızca açık denizde değil, adanın sahil hattında da inceleme yapılıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Erhürman, kaza ile ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını aktardı.
YANIT BEKLEYEN SORULAR
NTV Temsilcisi Selim Sayarı, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek yolcuların kaza anına ilişkin iddialarını aktardı.
KKTC tarihinin en büyük deniz kazasında yanıt bekleyen soruları olduğunu anlatan Sayarı, şunları anlattı:
"- Liman Başkanlığı, fırtına sonrası ölü dalgaların hakim olduğu denizde bu geminin sefer yapmasına nasıl izin verdi?
- Yolcular geminin su aldığını, geri dönülmesi gerektiğini kaptana iletmesine rağmen kaptan neden ısrarla yola devam etti?
- Kaza anında kapıların yolcuların üzerine kilitlediği, eksik can yeleklerinin dağıtılmadığı, can yeleği giydirilmesi konusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığı, can salının gemiye sabitlenerek yolcuların tahliyesinin yapılamadığı gibi bir dizi ihlal var.
- Kaptanın gemiden kaçtığı da iddia ediliyor. Bu yönde yolcu ifadeleri var."